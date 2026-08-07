반도체·태양광발전…국내 생산 시 2036년까지 세액공제

국내생산세액공제 신설…반도체 등 6대 분야 적용 내국인이 국내에서 직접 생산·판매하면 세액공제

정부가 국내생산세액공제를 도입해 반도체와 이차전지 등 전략산업 국내 공급망 확충을 도모한다.

산업통상부는 7일 2026년 세제개편안에 국내생산세액공제가 최초로 신설되는 등 국내 생산 기반 마련을 위한 세제 지원책이 포함됐다고 밝혔다. 세제개편안은 지난 3일 발표됐다.

국내생산세액공제는 녹색 전환과 경제 안보에 전략적으로 중요한 유망 산업 또는 국내 생산 기반이 취약한 6대 분야에 적용된다. 태양광발전, 풍력발전, 이차전지, 반도체, 핵심소재, 인공지능(AI) 로봇 부품이 대상이다.

구체적으로 내국인이 국내에서 직접 생산, 판매하는 요건을 충족하면 생산량과 기준공제액을 통해 세액공제 혜택 규모가 결정되는 방식으로 운영된다. 적용 기한은 2036년 12월31일까지다.

정부는 또 ‘5극 3특’ 지방 주도 성장 촉진을 위해 생산지역별 계수를 도입하기로 했다. 비수도권 기업에 혜택을 더 주기 위함이다. 생산지역별 계수는 수도권 1.0, 비수도권 광역시 등 1.1, 기타 비수도권 1.3, 기타 비수도권 우대 지역 1.5를 적용한다.

다만 재정을 고려해 공제 기간 마지막 3년엔 공제액을 단계적으로 축소하고 통합투자세액공제 중복 적용은 배제한다.

산업부는 “중동 전쟁을 계기로 국가 경제와 국민 생활에 대한 산업 공급망의 중요성이 재조명됐다”며 “신규 도입한 국내생산세액공제는 국내 산업 공급망 확보와 국가 경쟁력 제고에 필수이거나 높은 운영비로 인해 국내 생산이 이뤄지지 못하던 기업에 세제 혜택 선택지를 제공할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한국경제인협회·대한상공회의소·한국경영자총협회·한국무역협회·중소기업중앙회·한국중견기업연합회 등 경제 6단체는 정부 조치를 환영했다.

경제 6단체는 이날 성명을 내고 “세계 각국이 첨단산업의 생산 기반을 자국에 두기 위해 경쟁하는 상황”이라며 “투자 단계 중심의 세제 지원을 생산 단계로 넓힌 이번 결정은 전략산업의 국내 생산과 일자리를 지키고 기업이 국내 생산 기반을 확충하는 데 도움이 될 것”이라고 평가했다.