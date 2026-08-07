‘극한 환경’ 한라산 백록담 암벽 붕괴·낙석 정밀 추적 가능해진다··· 드론 3D 지도 구축

제주도 세계유산본부, 백록담 정상부 150ha 고해상도 3차원 정밀지형자료 자체 구축 붕괴·침식·퇴적 면적 및 부피 정량 비교 가능 훼손 복원 전후 비교·고산식생 분포 추적 활용

앞으로 한라산 백록담 정상부에서 발생하는 암벽 붕괴와 낙석, 침식·퇴적과 같은 지형 변화를 면적과 부피 단위로 정밀하게 비교할 수 있게 됐다.

제주도 세계유산본부 한라산연구부는 한라산 백록담과 주변 정상부 약 150ha를 고해상도 3차원 정밀지형자료로 자체 구축했다고 7일 밝혔다. 외곽 중복촬영과 경사영상까지 포함하면 실제로 데이터에 담긴 범위는 약 367ha에 이른다.

이번 데이터는 총 5689장의 고성능 드론 촬영 영상을 정밀 분석해 완성했다. 도 관계자는 “드론 영상을 5689장을 활용해 화소당 평균 2.37㎝ 해상도(지상표본거리·GSD)의 정사 영상과 3차원 모델을 제작했다”면서 “전체 영상의 99.9%가 정상 보정됐고, 약 12억 5,000만 개의 고밀도 3차원 점 자료가 생성됐다”고 설명했다.

백록담은 조면암과 현무암질 화산암으로 이뤄진 한라산 정상부로, 집중호우와 강풍, 큰 기온차, 동결과 융해의 반복 등 고지대의 극한 환경에 노출돼 있다. 따라서 암벽 붕괴와 낙석, 침식과 퇴적 같은 변화를 장기적으로 관찰하려면 정밀한 기준자료가 필요한 지역이다.

이 같은 필요성 때문에 세계유산본부는 2016~2017년부터 항공 라이다로 한라산천연보호구역 약 92㎢의 지형자료를 구축했다. 2020년부터는 백록담 서측 외벽과 영실, 윗세오름, 모세왓, 선작지왓 등 주요 화산지형을 대상으로 드론 3차원 조사를 이어왔다.

다만 백록담은 넓은 면적과 큰 고도차, 급경사, 통신·비행 안전 문제로 전역을 하나의 정밀한 3차원 모델로 구현하는데 어려움이 컸다.

한라산연구부는 기술적 한계를 극복하기 위해 수년에 걸쳐 드론 정밀 운용과 지형 추적 비행, 경사촬영, 대용량 영상처리 기술을 축적하며 문제를 단계적으로 풀어냈다.

이번에 구축된 데이터는 2026년 현재 백록담과 정상부 지형을 종합적으로 기록한 표준 기준모델로 쓰이게 된다. 향후 동일한 방식으로 정기적인 재촬영을 실시하면 암벽 붕괴와 낙석 위치 파악은 물론 침식·퇴적된 지형의 면적과 부피까지 정량적으로 비교할 수 있게 된다.

한라산연구부는 이번 자료를 낙석 우려지역 선별과 훼손지역 복원 전후 비교, 천연보호구역 장기 모니터링, 고산식생 분포·변화 추적에 활용할 계획이다.

또 데이터를 경량화해 3차원 웹뷰어와 가상 지질답사, 전시영상, 가상현실·증강현실, 백록담 형성과정 교육자료 등으로도 활용 범위를 넓혀갈 방침이다.

조사 범위도 한라산 주요 지형과 도내 오름으로 확대할 계획이다.

김대신 한라산연구부장은 “이번 성과는 한 지역을 오랫동안 관찰하며 변화의 과정을 꾸준히 기록해 온 지역기반 연구기관의 현장 조사경험과 자체 기술, 전문기관과의 협력이 결합돼 나온 결과”라면서 “백록담 전역을 정밀 조사할 수 있는 자체 기술을 확보한 만큼 정밀도와 조사 효율을 높이고 관계기관과 협력해 활용 분야를 넓혀가겠다”고 말했다.