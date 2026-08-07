25일 만에 ‘임시 재개장’ 형태로 열려 13일 정식 개장 앞두고 매장 정비 한창 “마트 없어지면 주민 불편···잘 해결되길”

“홈플 is BACK. 홈플러스 정상 영업 중입니다”

7일 오전 서울 구로구 홈플러스 신도림점 입구에는 영업 재개를 알리는 문구가 걸렸다. 유동성 위기와 기업회생 절차로 지난달 13일 휴업에 들어간 지 25일 만이다. 긴급운영자금을 수혈받은 홈플러스는 임시 재개장 방식으로 이날 전국 67개 주요 점포의 문을 다시 열었다. 이들 점포의 정식 개장일은 오는 13일이다.

이날 찾은 홈플러스 신도림점·영등포점·합정점 매장 분위기는 아직 어수선했다. 직원들은 창고에서 물품을 카트로 나르며 바코드를 찍고 빈 매대를 채우는 작업에 여념이 없었다. 3개 지점 모두 매대의 절반은 비어 있거나 동일한 제품으로 채워져 있었다. 지난달 휴업 직전 신선식품 칸에 프라이팬이나 텀블러가 놓여 있던 풍경은 사라졌다.

신도림점은 매대 카테고리 안내판이 비어 있어 A4용지에 손으로 쓴 안내판이 붙었고, 일부 매대는 진열대로 입구를 막은 채 ‘매대 정비 중’ 안내문을 부착했다. 오랫동안 가동하지 않은 신선식품 냉장고 밑에서 전기설비를 점검하기도 했다. 현장에서 만난 한 직원은 “오늘 가오픈이라 아직 매대 설명이 제대로 안 되어 있다”며 “찾는 물품 위치가 헷갈리실 수 있다”고 말했다.

상품 수급 상황은 지점마다 달랐다. 신도림점에서 우유를 찾던 손님에게 직원은 “우유는 아직 안 들어왔다. 우유 업체들과 계약 재협상 중인 것으로 안다”고 말했다. 다른 매장에는 우유가 있었다. 영등포점 물류 하역장에서 만난 운송 기사는 “한동안 물량이 아예 없다가 오늘부터 다시 들여놓고 있다”며 “오랜만에 물류를 넣는 중”이라고 말했다.

신도림점을 방문한 김모씨(60)는 “오늘부터 다시 영업한다고 해서 나와봤다. 마트가 없어지면 주민들만 불편한데 잘 해결됐으면 좋겠다”고 말했다. 박모씨(42)는 “영업을 다시 한다고 해서 왔는데 매대가 빈 곳이 많아 당황스럽다”고 말했다. 우유를 찾던 손님은 “기본적인 신선식품도 없을 줄은 몰랐다. 무슨 물건이 있는지 모르는 상태에서 계속 오기는 망설여질 것 같다”고 말했다.

직원들은 일단 안도하는 모습이었다. 신도림점 직원은 “한 달 가까이 문을 닫으면서 직장을 잃나 싶어 잠을 못 잤는데, 다시 출근해 매대에 물건을 채우니 한숨은 돌렸다”고 말했다. 영등포점 직원도 “그동안 마음고생이 심했다. 아직 물량이 100% 들어오지 않아 손님들께 죄송하지만 계속 채워 넣고 있다”고 말했다.

입점업체 업주들의 표정은 어두웠다. 영등포점 입점 업체 사장은 “휴업기간 동안 손님 발길이 끊겼다가 오늘 문을 열었지만, 아직 소문이 안 났는지 지나다니는 사람이 없다”고 말했다. 신도림점 입점 업체 사장은 “마트가 문을 닫는 동안 유동인구가 싹 끊겼다. 얼마나 돌아올지 반신반의한다”고 말했다.

같은 날 오전 국회 소통관에서는 마트산업노동조합과 더불어민주당 을지로위원회 등이 공동주최한 ‘오늘부터 정상영업! 우리동네 홈플러스 우리가 살려요!’ 기자회견이 열렸다. 안수용 마트노조 홈플러스지부장은 “하루하루가 절망이었던 우리를 지켜주고 다시 일으켜 세운 것은 국민 여러분의 관심과 연대”라며 “장보기가 필요할 때 가까운 홈플러스를 찾아달라. 한번의 장보기가 노동자에게 희망이 될 것”이라고 말했다.