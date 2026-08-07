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본문 요약

서울대공원은 7일 무더위에 지친 동물들의 건강을 지키고 폭염 스트레스를 해소하기 위해 '여름나기 맞춤형 특별식'을 제공했다고 밝혔다.

서울대공원은 제1아프리카관을 비롯한 총 16개 동물사를 대상으로 수분과 영양이 풍부한 과일, 채소, 수산물 등 총 930㎏의 맞춤형 식단을 제공했다.

특별식은 영양 균형과 행동 풍부화를 고려해 선정했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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향어·우족·수박···“더위야 가라” 동물도 보양식 챙기며 여름나기

입력 2026.08.07 15:42

수정 2026.08.07 17:09

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  • 노도현 기자

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서울대공원 무더위 지친 동물들 위한 특식 제공

향어를 잡위해 물 속에 들어간 시베리아호랑이. 서울대공원 제공

향어를 잡위해 물 속에 들어간 시베리아호랑이. 서울대공원 제공

서울대공원은 7일 무더위에 지친 동물들의 건강을 지키고 폭염 스트레스를 해소하기 위해 ‘여름나기 맞춤형 특별식’을 제공했다고 밝혔다.

서울대공원은 제1아프리카관을 비롯한 총 16개 동물사를 대상으로 수분과 영양이 풍부한 과일, 채소, 수산물 등 총 930㎏의 맞춤형 식단을 제공했다. 특별식은 영양 균형과 행동 풍부화를 고려해 선정했다.

맹수사에 사는 시베리아호랑이에게는 활력을 충전하고 야생 수중 사냥 행동을 유도하고자 살아있는 향어를 제공했다. 단백질 보충용으로 우족도 곁들였다. 곰사의 반달가슴곰들에겐 우족과 다양한 과일·채소를 제공했다.

과일 먹는 반달가슴곰. 서울대공원 제공

과일 먹는 반달가슴곰. 서울대공원 제공

어린이동물원에 있는 일본원숭이의 경우 42년 만에 재개관한 전용 방사장 내 연못에 얼음과 과채류를 채워 활동성 있는 먹이 행동을 유도했다.

대동물관의 아시아코끼리들은 시민 기부로 조성된 동행기금과 후원금으로 마련한 황토 목욕을 즐겼다. 제2아프리카관에 있는 바바리양은 머드 목욕을 했고, 하마들은 수박을 비롯한 제철 과일을 먹으며 더위를 식혔다.

박진순 서울대공원장은 “고온으로 지친 동물들에게 맞춤형 영양소를 공급하고 야생성을 살리는 활동을 유도해 건강하게 여름을 날 수 있도록 돕겠다”며 “앞으로도 동물 복지를 최우선으로 두고 지속적인 노력을 기울이겠다”고 말했다.

과일 먹는 하마들. 서울대공원 제공

과일 먹는 하마들. 서울대공원 제공

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