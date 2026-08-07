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본문 요약

일본 정부가 오는 15일 광복절에 다카이치 사나에 일본 총리가 도쿄 야스쿠니신사에 참배할 것인지에 대해 "총리 본인이 적절히 판단할 사안"이라고 밝혔다.

일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 7일 오전 기자회견에서 다카이치 총리와 관방장관 본인의 야스쿠니신사 참배나 공물 대금 봉납 여부에 관한 질문에 "총리 본인이 적절히 판단할 일이며 나도 마찬가지"라고 답했다.

다카이치 총리는 과거 봄과 가을 예대제, 한국 광복절이자 일본의 패전일인 8월15일에 정기적으로 야스쿠니신사를 참배해왔다.

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일본 정부 “광복절 야스쿠니 참배 여부, 총리 본인이 판단할 사안”

입력 2026.08.07 15:49

수정 2026.08.07 15:56

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  • 조형국 기자

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다카이치, 과거 예대제·패전일 정기적 참배해

현직 참배는 2013년 아베 신조 총리가 마지막

2014년 8월 15일 일본 도쿄에서 다카이치 사나에 당시 자민당 정무조사회장(왼쪽에서 두 번째) 등 국회의원들이 야스쿠니 신사를 참배하고 있다. 게티이미지

2014년 8월 15일 일본 도쿄에서 다카이치 사나에 당시 자민당 정무조사회장(왼쪽에서 두 번째) 등 국회의원들이 야스쿠니 신사를 참배하고 있다. 게티이미지

일본 정부가 오는 15일 광복절에 다카이치 사나에 일본 총리가 도쿄 야스쿠니신사에 참배할 것인지에 대해 “총리 본인이 적절히 판단할 사안”이라고 밝혔다.

일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 7일 오전 기자회견에서 다카이치 총리와 관방장관 본인의 야스쿠니신사 참배나 공물 대금 봉납 여부에 관한 질문에 “총리 본인이 적절히 판단할 일이며 나도 마찬가지”라고 답했다.

다카이치 총리는 과거 봄과 가을 예대제, 한국 광복절이자 일본의 패전일인 8월15일에 정기적으로 야스쿠니신사를 참배해왔다.

다카이치 총리는 취임 후 첫 정기 제사인 지난 4월 21~23일 춘계예대제 때는 참배를 하지 않고 공물을 봉납했다. 이는 이시바 시게루, 기시다 후미오 전 총리의 전례를 따른 것이다. 기시다 전 총리는 재임 3년 동안 야스쿠니신사를 참배하진 않고 공물만 봉납했다.

현직 일본 총리가 야스쿠니신사를 참배한 건 2013년 아베 신조 전 총리가 마지막이다. 아베 전 총리는 2차 집권기인 2013년 12월 야스쿠니신사를 참배해 한국과 중국 등 주변국의 강한 반발을 샀다.

야스쿠니신사는 메이지유신 전후 일본이 벌인 주요 전쟁에서 사망한 246만여명의 영령을 받드는 시설이다. 이 가운데 약 90%가 태평양전쟁과 연관돼 있다. 도조 히데키 전 총리 등 태평양전쟁 A급 전범 14명도 합사돼 있다.

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