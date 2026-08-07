폭염·가뭄에 여름철 산불 위험도↑···산림청, 산불방지 대책 시행

산림청은 최근 지속된 폭염과 가뭄으로 산불 발생 위험이 높아짐에 따라 ‘여름철 산불방지 대책’을 시행한다고 7일 밝혔다.

여름철 산불발생 건수가 증가하는 추세 속에서 올해 7월 장마 이후 무강수·폭염이 지속돼 산림 내 수분 감소 등으로 산불 발생 위험이 더 커지고 있다는 판단에 따른 것이다.

최근 3년간 여름철(6~8월) 산불발생 통계를 보면 2023년 12건에서 2024년 35건으로 늘어난 데 이어 지난해에는 모두 56건의 산불이 발생했다.

산림청은 여름철 산불방지 대책의 일환으로 폭염·건조특보 등이 내려진 고위험 지역 위조로 산불예방 활동을 강화할 방침이다.

또 신속대응반을 운영과 산불진화헬기 조기 투입 등 초등대응 체계를 갖추고, 진화용수 공급체계도 사전 정비할 계획이다.

이용권 산림청 산림재난통제관은 “폭염과 가뭄이 지속되면 진화용수 확보가 어려워지고, 산불진화인력 온열질환 위험도 높아지기 때문에 초등 대응이 더 중요해진다”며 “진화대원 안전·보건 조치를 철저히 이행하면서 헬기와 드론 등 가용자원을 적극 활용해 여름철 산불에 선제적으로 대응하겠다”고 밝혔다.