“열대야 피하고, 낭만도 즐기고”···전남광주 도심서 즐기는 피서 명소는?

밤에도 더위가 식지 않는 열대야가 이어지면서 전남광주 도심 속 피서지가 주목받고 있다. 숲속 캠핑부터 천변 산책, 야간 공연과 물놀이까지 곳곳에서 더위를 식힐 수 있다.

7일 전남광주시에 따르면 광산구와 북구가 맞닿아 있는 곳에 위치한 시민의숲 야영장은 영산강과 숲 사이에서 하룻밤을 보내며 더위를 식힐 수 있는 캠핑장이다. 낮 동안 달궈진 도심을 벗어나 나무 그늘 아래에서 쉬고, 숲길이나 영산강변 자전거길을 따라 산책할 수 있다.

오는 17일까지는 야영장 인근 물놀이장도 운영된다. 일반 야영장 38면과 자동차 야영장 19면 등 모두 57면이 있으며 이용시간은 오후 2시부터 다음 날 정오까지다. 하루 이용료는 1만~2만원이다.

서구 주노글램핑 인 광주와 북구 패밀리랜드 카라반 캠핑장, 남구 승촌보 캠핑장, 광산구 국민여가 친환경 오토캠핑장 휴파크 등에서도 여름밤 캠핑을 즐길 수 있다.

한낮의 더위를 피해 공연이나 영화를 즐길 수도 있다. 지역 소극장에서는 오는 15일까지 ‘제29회 광주소극장축제’가 열려 9편의 작품을 선보인다.

예술의전당 소극장에서는 오는 11일부터 13일까지 ‘제37회 광주음악제’가 열린다. 북구 광주자동차극장에서는 매일 오후 7시20분부터 차 안에서 영화를 볼 수 있다. 인근에는 광주패밀리랜드와 우치동물원이 있다.

광주천과 도심 호수공원도 여름밤 산책 장소로 꼽힌다. 광주천에는 물길을 따라 산책로가 이어져 있고, 해가 지면 도심 불빛과 기아챔피언스필드 주변 풍경 등을 볼 수 있다.

서구 운천저수지수변공원과 풍암호수공원, 북구 양산호수공원 등도 여름밤 산책을 즐길 수 있는 곳이다. 광산구 수완호수공원과 쌍암공원 인근에서는 오후 6시부터 자정까지 ‘별밤미술관’이 운영돼 무료로 미술작품을 관람할 수 있다.

야간에도 운영하는 바닥분수도 있다. 북구 중외공원 음악바닥분수와 일곡동 들샘어린이공원, 광산구 신용빛고을근린공원 바닥분수는 오후 8~9시에도 운영된다. 오는 9월20일까지 이용할 수 있다.

동구 푸른길공원 바닥분수는 오는 31일까지 운영한다. 정오부터 오후 8시40분까지 매시간 40분씩 가동한다.

한송화 관광도시과장 “시민들과 방문객들이 도심 속 캠핑, 야간 산책, 문화 체험 등을 통해 지친 일상에서 벗어나 시원하고 낭만적인 여름밤의 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.