예멘 후티, 정부군 기지 미사일·드론 공격···사망 최소 17~30명, 4년 만에 최악 확전

친이란 세력으로 분류되는 예멘 후티 반군이 6일(현지시간) 정부군 기지를 미사일과 드론으로 집중 공격해 수십 명의 사상자가 발생했다. 2022년 휴전 이후 가장 심각한 무력 충돌로, 예멘 내전 재점화 우려가 커지고 있다.

알자지라는 이날 정부 소식통을 인용해 후티가 하드라마우트·마리브주 정부군 기지를 공격해 최소 30명이 숨지고 15명이 다쳤다고 보도했다.알자지라는 아침 훈련을 위해 병력이 집결해 있었기 때문에 사상자가 많았다고 전했다.

표적이 된 곳은 사우디아라비아 후원으로 창설된 ‘국토방위대’와 비상군, 1군사관구 소속 기지들이었다. 야히아 사레아 후티 군사 대변인은 “대규모 드론과 탄도미사일”을 동원한 사실을 확인하며 사우디의 군사동원 움직임에 대한 대응이라고 주장했다. 후티 측은 이번 공격으로 “수백 명”의 사상자가 났다고 주장했다.

예멘 국방부는 석유 생산 지역인 마리브·하드라마우트에 배치된 “여러 캠프와 부대”가 공격받았다며 “적절한 시기와 장소에” 보복하겠다고 경고했다. 사우디 주도 연합군도 “모든 억지 수단”을 동원하겠다고 밝혔다. 사우디 접경도시 나즈란에서도 후티 공격으로 민간인 11명이 다쳤다고 연합군은 전했으나, 후티 측은 이 공격에 대해서는 즉각 배후를 인정하지 않았다.

예멘 내전은 2022년 휴전 이후 소강 상태를 유지해 왔으나 최근 수 주간 급격히 불안정해졌다. 후티는 지난달 20일 사우디를 향한 홍해 해상봉쇄를 선언하고 사우디 연계 선박 공격에 나섰으며, 사우디 주도 연합군은 이에 맞서 2022년 이후 처음으로 후티 장악 지역에 공습을 재개했다.

분쟁이 격화되면 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란의 협상 타결 국면에서 중동 정세 안정에 악재가 될 수 있다. 뉴욕타임스(NYT)는 이번 확전이 단순한 이란의 대리전 구도를 넘어선다고 분석했다. 지난 10년간 예멘 북부를 사실상 장악해 국가를 사실상 양분한 후티가 2022년 휴전 이후 정치적 교착 상태가 길어지자 “더 잃을 것이 없다”는 판단 아래 석유자원 통제권 확장을 노리고 있다는 전문가 진단을 전했다.

이번 공격을 받은 마리브는 예멘 북부에 남은 정부 최후 거점 중 하나이며, 하드라마우트는 정부의 주요 재원인 석유 매장지다. 예멘 수도 사나는 2014년 9월 후티 반군이 점령해 현재까지 실효 통제 중이다. 국제적으로 승인된 예멘 대통령지도위원회(PLC) 정부는 아덴을 사실상 임시 수도로 삼고 있다.