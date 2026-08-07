매일 아침 사무실 대신 현장으로···전문학 대전 서구청장 ‘100일 현장행정’ 눈길

전문학 대전 서구청장은 7일 아침 관내 공동주택 신축공사 현장을 찾아 공사 진행 상황과 여름철 안전관리 실태를 점검했다. 공사장 내 배수시설 관리 상태를 살피고, 현장 노동자 폭염 대책과 공사장 인근 주거지역 안전관리 실태도 확인했다.

현장에는 폭염과 국지성 집중호우 등 여름철 재난에 선제적으로 대응하고, 공사장 주변 주민과 현장 노동자들의 안전 확보 노력을 기울여줄 것을 거듭 당부했다. 전 청장은 “기후변화로 폭염과 집중호우가 일상화된 만큼 현장에서도 한발 앞선 대비가 필요하다”며 “예측 가능한 위험은 반드시 사전에 차단해 안전사고 없는 공사 현장을 만들어 달라”고 말했다.

이날 현장 방문은 전 청장이 지난달 1일 취임 후 한 달 넘게 이어오고 있는 현장 행정의 일환이다. 전 청장은 취임 첫날 새벽 환경관리원들과 거리 환경정화 활동을 벌인 것을 시작으로 ‘100일 현장 행정’ 프로젝트를 진행하고 있다. 100일 동안 매일 아침 출근 전 민생 현장을 찾아 주민 의견을 듣고 현안 점검을 하겠다는 취지다.

지난달 호우 시에는 재해위험개선지구와 과거 침수지역 등을 찾았고, 이후 공공건축 현장과 도시철도 2호선 공사현장, 전통시장, 공영주차장, 체육시설, 어린이 통학로 등 주민 생활과 밀접한 관내 현장을 두루 살폈다. 현장에서는 주민과 관계자들의 의견을 들으며 해결 가능한 사항은 즉시 조치가 이뤄지도록 해 불편을 해소하고, 제도 개선 등이 필요한 사항은 관련 부서와 함께 개선 대책을 마련해 나가고 있다.

전 청장은 “주민들과 소통하고 현장 행정을 실현하기 위해 취임 후 100일을 목표로 매일 현장으로 출근을 하고 있다”며 “생활 불편부터 지역 발전 방안까지 다양한 주민 의견을 직접 듣고 있으며, 즉시 해결 가능한 사항은 신속 조치하고 중장기 과제는 정책과 예산에 반영해 차근차근 추진해 나갈 생각”이라고 말했다.

이어 “거창한 계획보다 작은 것부터, 할 수 있는 것부터 하나씩 바꿔나가려 한다”며 “책상이 아니라 현장에 행정의 중심을 두고, 구민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 하나씩 만들어 나가겠다”고 밝혔다.