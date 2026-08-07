제주, 재생에너지 잉여전력으로 ‘그린 AI 데이터센터’···구상 본격화

국책사업 ‘제주권 AX 대전환’ 기획 용역 착수 지난달 용역사 선정 이달 전문가 의견 수렴 지역 특화산업 AI 전환, 실무형 인재 양성에 활용

제주지역의 풍부한 재생에너지의 잉여전력을 효율적으로 활용할 40㎿(메가와트) 규모의 그린 데이터센터 구상이 기획 단계에 돌입했다.

제주도는 최근 과학기술정보통신부가 주관하는 국책 사업인 ‘제주권 AX(인공지능 전환AI Transformation) 대전환’ 사업 기획 용역에 착수했다고 7일 밝혔다. 기획 용역사는 지난 7월 공개입찰과 협상을 거쳐 전략컨설팅집현으로 선정됐다.

‘AX 대전환’은 올해 제주와 충청남도, 강원도 권역에서 사업 기획이 진행되고 있다. 도는 이달말쯤 용역 보고회를 열어 기본 방향을 공유하고 각 분야 전문가 의견을 수렴할 계획이다.

사업은 크게 ‘재생에너지 기반 40㎿ 규모 그린 인공지능 데이터센터 구축’ ‘재생에너지·우주·바이오 등 제주 특화산업의 인공지능 전환’ ‘인공지능 전환 전문 인재 양성’ 등 3대 축을 중심으로 구상된다.

특히 핵심시설인 그린 인공지능 데이터센터는 제주의 재생에너지 잉여전력을 흡수하게 된다. 아울러 특화산업 인공지능 전환에 필요한 고성능 연산 기반을 공급하는 이중 기능을 하도록 설계할 계획이다.

구축된 데이터센터는 지역대학·과학기술원·산업계와 연계한 실습·교육공간으로 적극 활용된다. 이를 통해 AI 기술과 현장 실무 지식을 겸비한 지역 맞춤형 AX 전문 인재를 체계적으로 양성한다는 구상이다.

이와 별도로 도는 중소벤처기업부 ‘지역주도형 인공지능 대전환’ 사업을 통해 구축 중인 소규모 인공지능 데이터센터가 올해 연말 준공되는 대로 이를 활용해 재생에너지 100% 사용(RE100) 기반 데이터센터 모델을 검증하는 실증 사업을 추진할 방침이다. 실증 사업은 2027년, 본사업은 2028년 추진이 목표다.

김남진 제주도 혁신산업국장은 “제주의 강점을 살린 인공지능 전환(AX) 산업 생태계를 조성하겠다”고 말했다.