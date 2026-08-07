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‘입추’ 무색한 폭염…서울 8년 만에 40도 넘어

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본문 요약

절기상 가을의 시작을 알리는 '입추'인 7일에도 전국적으로 극한 폭염이 기승을 부렸다.

기상청 자동기상관측장비 관측 기록을 보면, 이날 오후 3시28분쯤 서울 노원구 기온이 40.2도를 기록했다.

서울 내 관측 지점에서 40도를 넘는 기온이 기록된 것은 2018년 8월1일 이후 처음이다.

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‘입추’ 무색한 폭염…서울 8년 만에 40도 넘어

입력 2026.08.07 16:22

수정 2026.08.07 16:33

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  • 선명수 기자

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절기상 입추를 하루 앞둔 6일 서울 남산에서 열화상 카메라로 촬영한 서울 도심이 열섬 현상을 보이고 있다. 열화상 카메라로 촬영한 사진은 온도가 높을수록 붉은색, 낮을수록 푸른색으로 표시된다. 2026.8.6 성동훈 기자

절기상 입추를 하루 앞둔 6일 서울 남산에서 열화상 카메라로 촬영한 서울 도심이 열섬 현상을 보이고 있다. 열화상 카메라로 촬영한 사진은 온도가 높을수록 붉은색, 낮을수록 푸른색으로 표시된다. 2026.8.6 성동훈 기자

절기상 가을의 시작을 알리는 ‘입추’인 7일에도 전국적으로 극한 폭염이 기승을 부렸다. 이날 서울 낮 기온은 8년 만에 40도를 넘어섰다.

기상청 자동기상관측장비(AWS) 관측 기록을 보면, 이날 오후 3시28분쯤 서울 노원구 기온이 40.2도를 기록했다.

서울 내 관측 지점에서 40도를 넘는 기온이 기록된 것은 2018년 8월1일 이후 처음이다. 당시 강북구에 있는 자동기상관측장비에서 41.8도의 기온이 관측됐다.

종로구 서울기상관측소 기준 서울 대표 기온은 38.0도까지 올랐다.

경기 하남시 덕풍동 관측지점은 기온이 한때 40.7도까지 치솟았다. 전남광주 광양시 광양읍에선 40.2도까지 기온이 올랐다.

이밖에 강원 영월과 경기 여주시 금사면, 경남 밀양시 등의 기온이 39.8도까지 오르는 등 전국적으로 낮 기온이 40도에 육박한 지역이 많았다.

기상청에 따르면 지난 6월1일부터 지난 6일까지 일 최고기온이 33도 이상인 폭염일은 전국 평균 14.8일로, 기상관측망이 전국에 확충된 1973년 이후 역대 4번째로 많았다. 밤사이 최저기온이 25도 이상인 열대야도 13.0일로 역대 가장 많았다.

주말부터는 기온이 다소 낮아지겠으나 여전히 무덥겠다. 8일 전국 아침 최저기온은 21~26도, 낮 최고기온은 26~35도로 예보됐다.

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