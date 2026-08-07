해사법원, HMM에 이어 해수부 신청사까지 품은 동구···“해양수도 부산 중심지 됐다”

부산 동구가 해양수산부 신청사 유치에 성공했다. 최근 부산해사국제상사법원(임시청사)과 HMM 본사를 유치한 데 이어 해수부 신청사까지 품으면서 사실상 국내 최고 해양 기능 집적지로 성장할 수 있는 기반이 마련됐다는 평가가 나온다.

해수부는 신청사 부지 공모에서 부산 동구 초량동 북항 재개발 지역 복합 항만지구(7만2456㎡)를 최종 건립부지로 선정했다고 7일 밝혔다. 이번 공모에는 동구를 포함해 중구(북항 해양문화지구), 강서구(명지동 상업지구), 남구(용당동 국유지) 등 4곳의 지자체가 신청했다.

동구는 공모 후보지 중 가장 너른 부지 규모 덕분에 앞으로 해수부 관련 기관이 한 군데 모일 수 있는 ‘확장성’에서 높은 점수를 받은 것으로 보고 있다. KTX 부산역과 부산항 여객터미널이 동구에 있다는 것도 해수부 신청사 유치에 도움이 된 것으로 판단한다.

공모에 선정된 부지는 부산항만공사(BPA)가 소유한 땅이기 때문에 사업이 끝난 뒤 소유권이 정부(해수부)로 귀속될 수 있다. 또 상업지역이기 때문에 지구단위계획 변경 등 절차를 간소화할 수 있다는 것도 이번 선정 배경으로 알려졌다. 북항 랜드마크 부지와 부산항 여객터미널 사이에 있는 이 부지는 현재 주차장으로 쓰이고 있다.

이번 해수부 신청사 유치로 동구가 ‘해양수도 부산’ 정책 최대 수혜지가 됐다는 평가가 나온다. 동구 옛 부산진역사에는 2028년 부산해사국제상사법원(임시청사)이 들어설 예정이다. 지난 5월 부산 이전을 확정한 HMM도 동구 초량동(중앙대로 244)으로 본사 주소를 확정했다. 앞서 지난 1월에는 SK해운이 이곳으로 먼저 본사를 이전하기도 했다.

강철호 부산 동구청장은 “동구가 해양 행정, 사법, 산업을 아우르는 ‘해양수도 부산’ 중심지가 됐다”며 “해수부 신청사 유치는 주민들과 직원들이 똘똘 뭉쳐 이뤄낸 위대한 성과”라고 말했다.

해수부는 올해 안으로 시설 규모를 확정하고, 2030년까지 신청사 건립을 완료하는 절차에 돌입할 예정이다.

부산시는 이 같은 해수부 계획이 차질 없이 추진될 수 있도록 도시계획, 교통 인프라 구축, 관련 인허가 등 전폭적인 행정 지원에 나선다는 방침이다. 전재수 부산시장은 “해수부 이전 효과가 특정 지역에 국한되지 않고, 부산 전역의 균형 발전과 연계할 방안을 마련할 것”이라고 말했다.