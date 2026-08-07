“처음 느껴본 도파민, 보직이 중요할까요” 10승 투수였던 이의리의 슬기로운 불펜 생활

이의리(24·KIA)는 지난 7월17일 문학 SSG전에서 5-3으로 앞선 4회말 2사 1루 마운드에 올랐다. 선발 투수 시라카와 케이쇼에 이어 4회를 잘 막고 5회까지 책임진 이의리는 1.1이닝을 안타, 볼넷 없이 완벽하게 막아 승리투수가 됐다. 데뷔 후 첫 구원승이었다. 7월29일 대구 삼성전에서는 6-4로 앞선 7회말 등판해 1이닝을 무실점으로 막고 홀드를 기록했다. 데뷔 후 첫 홀드였다.

이의리는 지금 KIA의 중간계투다. 2021년 데뷔해 신인왕을 차지한 뒤 2년 연속(2022~2023년) 시즌 10승도 거뒀던 선발 투수지만 팔꿈치 수술 그리고 부진으로부터 돌파구를 찾고자 불펜으로 변신했다. 5월29일 잠실 LG전 선발 등판을 마지막으로 잠시 1군 공백을 가졌던 이의리는 7월 중순 시작된 후반기에 돌아와 불펜 투수로서 새로운 모습을 보여주고 있다. 5경기에서 7.2이닝을 던져 2실점, 1승 1홀드를 기록했다.

롱릴리프로 시작한 이의리의 불펜 생활은 그 사이 필승계투조로 이동해 있다. 좌완 곽도규가 다치면서 좌완 이의리가 그 자리를 채우기로 했다. 길게도, 짧게도 던지고 앞설 때도, 뒤질 때도 던져보며 이의리는 데뷔 이후 처음 느끼는 것들이 많다.

이의리는 “짧게 던지다보니 확실히 쾌감이 있다. 짧은 순간에 이런 도파민이 올라올 수 있다는 게 굉장히 재미있고, 1이닝에 쏟아붓는다고 생각하니까 더 편한 느낌도 있다. 선발 때도 충분히 준비는 잘 하고 올라간다 생각했는데, 이제 긴박할 때 올라가다보니 좀 더 정신차리고 집중하게 된다”라고 말했다.

불펜 투수들에 대한 고마움을 다시 실감할 수 있는 시간이 되고 있다. 불펜에서 경기 상황을 지켜보며 차례를 기다릴 때, 더그아웃에서 불펜으로 오는 전화를 불펜코치가 받을 때 이의리는 긴장을 한다.

이의리는 “대기하면서 내 속에서 많이 싸운다. 안 던지고 싶으면서도 나였으면 좋겠다는 마음이 동시에 들어서 어려운 것 같다. 불펜은 144경기 매경기 그렇게 느끼는 거니까 불펜 형들 마음도 이해가 가면서, 이제 선발로 나갔을 때 긴 이닝을 끌어주지 못하면 여기서 누군가 또 길게 던져야 하고 이런 상황에서 이런 기분을 느끼겠구나, 원래 알고는 있었지만 직접 불펜 투수로 던지면서 더 와닿는 시간이 되고 있다”라고 말했다.

6년째 선발 투수로만 던진 이의리가 처음으로 불펜에서 던지는 지금, 모두가 ‘언젠가는 선발로 돌아가야 한다’며 그게 언제일지를 궁금해한다. 이의리도 동의하지만, 선발로만 한정됐던 자신의 가능성이 새로 열린 기분도 느끼고 있다. 이의리는 “선발 투수로 돌아갈 수도 있지만 이대로 불펜 투수가 될 수도 있는 거라고 생각한다. 선택지가 생겼다고 의미를 둔다”라며 “전에는 굉장히 어렵다고만 생각했던 불펜에서 지금 던져보니 이런 선택지를 갖게 된 게 좋은 경험이라는 생각이 든다. 야구를 한다는 것이 중요한 거니까 보직은 상관이 없다”라고 말했다.

KIA는 올시즌 전반기에만 마무리를 두 번 바꿨다. 역대 최연소 150세이브의 주인공인 정해영이 깊이 부진하자 성영탁으로 교체했으나 역시 부진해 물러나 있다. 현재도 마무리를 정해놓지 못한 상태다. 마무리였던 투수들이 여럿 있지만 팀의 기복, 개인의 기복이 돌아가면서 찾아오자 세이브 상황에도 그때그때 맞춰서 투입 중이다. 시속 156㎞의 빠른 공을 뿌리며 강력한 구위를 가진 이의리를 마무리 대안으로 기대하는 시선들도 있다. 그러나 이의리는 그 곳만은 자신의 자리가 아니라고 한다.

이의리는 “마무리는 그 자리에 맞는 사람이 분명히 있다. 타고나기를 마무리를 좋아하는 투수들이 있는 것 같다. 나는 아니다. 주자 있는 상황이 더 좋다”라며 “마무리는 우리 (정)해영이 형이 하는 게 맞다. 고기도 먹어본 사람이 잘 먹는다. 형이 빨리 정신차리고 원래 자리로 돌아와야 한다. 빨리 돌아와서 기록 다 갈아치우고 잘 했으면 좋겠다”라고 진심으로 응원했다.