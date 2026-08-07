SK하이닉스, 용인·청주 신규 팹 건설에 총 54조 투자키로

SK하이닉스가 인공지능(AI) 메모리 수요 증가에 대응하는 차원에서 경기 용인과 충북 청주에 총 54조원을 들여 신규 반도체 생산 팹(Fab)을 짓기로 했다고 밝혔다.

SK하이닉스는 7일 이사회 결의를 거쳐 용인 2기 팹(Y2)과 청주 낸드 생산기지 M17 팹 건설에 각각 35조2000억원, 19조1000억원 등 총 54조원을 투자하기로 결정했다고 밝혔다.

이번 결정은 지난 6월 SK하이닉스가 발표한 중장기 투자 전략의 일환이다. SK하이닉스는 앞서 용인 반도체 클러스터에 600조원, 청주 생산기지 확대에 100조원을 투입하겠다고 밝혔다.

SK하이닉스는 “AI 시대에는 기술 경쟁력만으로 충분하지 않으며, 고객이 필요로 하는 시점에 필요한 물량을 공급할 수 있는 능력이 곧 경쟁력”이라며 “면밀한 수요 검토를 거쳐 이번 투자를 결정했다”고 밝혔다.

용인 Y2는 고대역폭메모리(HBM) 등 차세대 D램 거점으로 SK하이닉스가 용인 반도체 클러스터에 조성 중인 총 4기의 팹 중 두 번째 팹이다. 내년 7월 착공해 2029년 6월 첫 번째 클린룸을 오픈한다는 계획이다.

SK하이닉스는 AI 메모리 수요 폭증에 따라 용인 반도체 클러스터 완공 시점을 당초 2045년보다 12년 앞당긴 2033년까지 마무리하기로 했다. 현재 건설 중인 Y1은 내년 2월 첫 클린룸 오픈을 목표로 하고 있다.

기존 낸드 생산 거점이 위치한 청주에 들어설 청주 M17은 내년 2월 착공해 2028년12월 첫 번째 클린룸을 오픈할 예정이다. 청주에는 낸드 팹 M11·M12·M15가 있는 상태로, 새로운 팹을 위한 부지와 전력·용수가 상당 부분 갖춰져 있어 신규 팹 건설에 속도를 낸다는 방침이다.

SK하이닉스는 이번 투자가 생산능력 확대를 바탕으로 미래 성장 기반을 확보하는 동시에, 국내 반도체 생태계 경쟁력 제고와 지역경제 활성화로 이어질 것으로 기대하고 있다. 두 지역에서의 대규모 투자가 협력사의 동반 성장 기회를 넓히고 고용 창출과 지역 상권 활성화 촉진, 국가 경제의 지속 가능한 성장에도 기여하기를 기대하고 있다.

SK하이닉스 관계자는 “이번 투자는 시장의 성장 속도에 맞춰 그 기회를 놓치지 않기 위한 결정”이라며 “선제적 생산 기반 확보를 통해 글로벌 AI 반도체 공급망 안정에 기여하는 AI 인프라의 핵심 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.