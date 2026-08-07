충북 음성 방수시트 제조업체 불···14시간 만에 진화

지난 6일 밤 충북 음성 한 방수시트 제조 업체에서 불이 나 14시간여 만에 진화됐다. 이 불로 공장 관계자 1명이 다쳤다.

7일 충북소방본부에 따르면 6일 오후 11시1분쯤 음성군 삼성면의 한 방수시트 제조 업체에서 불이 났다.

소방당국은 화재 발생 20여분만에 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 ‘대응 1단계’를 발령하고 인력 210명, 장비 73대를 투입해 진화 작업을 벌였지만 공장 내부 가연성 물질 등으로 화재 진압에 어려움을 겪었다.

소방당국은 7일 오전 7시 9분쯤 큰불을 잡으며 대응 1단계를 해제했고, 화재 발생 14시간 만인 낮 12시 55분쯤 불길을 완전히 잡았다. 이날 오후 4시 15분쯤에는 잔화 정리도 마쳤다.

이 불로 해당 업체 공장 5개 동(2000㎡)이 모두 탔다. 또 직원 A씨(50)가 2도 화상을 입어 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

경찰과 소방당국은 아스팔트 방수 공장동에서 처음 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 계획이다.