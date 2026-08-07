하나은행, 변동금리 주담대 판매 중단…마통 한도도 제한

비대면 주담대는 한시적 취급 중단

하나은행이 변동금리 주택담보대출과 비대면 주담대 판매를 중단하고 마이너스통장 한도를 제한한다. 가계대출 총량 관리 강화 차원이다.

하나은행은 7일부터 한시적으로 비대면 주담대 신규 취급을 중단한다고 밝혔다.

오는 11일부터는 신규 마이너스통장 한도를 5000만원으로 제한한다. 차주별 신용대출 한도를 1억으로 제한한 기존 조치는 유지한다.

오는 12일부터는 변동금리 주담대의 신규 취급을 한시적으로 중단할 방침이다. 변동금리 주담대 신규 취급 중단은 대면·비대면 대출 모두에 적용된다.

앞서 하나은행은 가계 신용대출을 차주별 합산 총 1억원 이내로만 취급하기로 하고, 주담대 모기지보험 신규 가입을 일시 중단하는 등 자체적으로 가계대출 관리를 강화했다.

다른 은행들도 연간 가계대출 총량 관리 목표를 맞추기 위해 주담대 한도를 축소하고, 대출모집인 채널을 통한 대출 신청 접수를 일시 중단하는 등 관리 강화에 나서고 있다.

올해 들어 이달 2일까지 5대 은행의 가계대출 증가액(정책성 대출 제외)은 올해 초 금융감독원에 제출한 연간 목표치를 1조원 넘게 초과한 것으로 나타났다.