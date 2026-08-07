블랙핑크 완전체, 데뷔 10주년 맞아 ‘국중박’에서 팬들 만난다

그룹 블랙핑크가 데뷔 10주년 기념일인 8일 완전체로 팬들을 만난다.

7일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크 멤버 지수, 제니, 로제, 리사가 오는 8일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열리는 팬 이벤트 ‘미트 앤드 그리트’를 연다. 당초 멤버 중 일부만 참여할 예정이었으나, 팬들과의 만남을 위해 일정을 조율한 것으로 알려졌다.

YG엔터테인먼트는 지난 6일 블랙핑크가 데뷔 10주년을 맞이해 서울 모처에서 팬덤 플랫폼 위버스 유료회원 40명을 대상으로 한 대면 이벤트를 개최한다고 공지했다. 공지 당시 ‘스케줄 상 가능한 멤버만’ 참석한다는 조항이 있어, 팬들은 멤버 일부만 오는 것이 아니냐는 우려를 비추기도 했다.

YG엔터테인먼트는 “국립중앙박물관에서 열리는 팬 이벤트에 대한 자세한 사항은 참석자에게 개별 안내할 예정”이라고 밝혔다.

블랙핑크는 올해 데뷔 10주년을 맞아 국립박물관 ‘뮷즈’와 협업한 상품인 ‘블랙핑크 헤리티지 컬렉션’을 선보였다. 지난 2월 <데드라인> 앨범으로 컴백할 당시에도 국립중앙박물관과 함께하는 ‘국중박 X 블랙핑크’ 프로젝트를 진행하며 박물관 관람과 함께 앨범을 들을 수 있는 행사 등을 마련했다.

블랙핑크 멤버 전원이 국내에서 팬들을 만나는 것은 지난해 7월 월드투어 <데드라인> 고양 공연 이후 1년 1개월 만이다.