제주·인천 순회경선 D-1···송영길 ‘인천 표심 기대’, 정청래 ‘승기 굳히기’, 김민석 ‘역전승’

더불어민주당 8·17 전당대회 제주·인천 순회경선을 하루 앞둔 7일 당대표 후보인 송영길·정청래·김민석 의원(기호순)은 다음주 호남과 수도권 경선을 앞두고 우위 구도 굳히기에 나섰다. 이번주 경선 지역 중에선 권리당원이 가장 많은 인천에 이목이 집중되면서 인천 연수갑이 지역구인 송 의원 측은 유의미한 득표율을 기대하는 분위기다. 김 의원 측은 역전승을 전망했고, 김 의원을 0.99%포인트 앞서고 있는 정 의원 측은 승기를 놓치지 않을 것이라 봤다.

민주당은 오는 8일 제주·인천, 9일 강원·대구·경북 순회경선 결과를 각각 발표한다. 이들 지역의 당원은 전체의 11% 남짓이지만 각 후보 캠프는 전당대회가 중반전에 접어든 이번주 우위를 선점해 권리당원 70% 이상이 밀집한 호남(15일)과 수도권(16일)에서 승리하겠다는 전략을 세웠다.

김 의원 측은 인천에서 박빙 우세를 전망하고 있다. 지역 지지세가 있는 송 의원의 득표율이 변수로 꼽히지만 김 의원의 승산을 높이는 방향으로 작용하리라 본다.

김 의원 측 관계자는 이날 통화에서 “송 의원 득표율이 더 나온다고 하면 결론적으로는 훨씬 좋다”며 “오는 8일 박빙 우세로 크로스될 것이라 본다. 3주차 호남 경선에서 조금 더 격차를 벌려 과반 득표율을 달성할 것”이라고 말했다. 또 다른 관계자는 “서울·경기는 부동산과 주식 때문에 김 의원이 어려운 게 사실인데, 아무래도 인천은 부동산 문제에서 보다 자유롭다 보니 양상이 좀 다른 것 같다”고 했다.

송 의원 측에선 1차 경선 지역인 충청권과 부산·울산·경남보다 높은 득표율을 확보할 것으로 보고 있다. 송 의원과 가까운 의원은 이날 통화에서 “인천에서 15% 이상은 나오지 않겠나”라면서도 “김 의원이 확실히 이길 것 같으면 송 의원 표가 더 나오겠지만 김 의원과 정 의원이 박빙으로 가니 한쪽으로 밀어주자는 분위기가 인천에도 있다”고 말했다.

반면 정 의원 측 관계자는 이날 통화에서 “인천에서 정 의원이 과반을 득표할 것”이라고 말했다. 이 관계자는 “인천이 정 의원에게 표밭이 좋은 지역이 아님에도 지난해 전당대회에서 (인천 지역구인) 박찬대 당시 후보와 경쟁해 8대 2 정도로 이겼다”며 “송 의원이 과거 인천시장을 지내면서 지역 여론이 좋지만은 않은 것으로 안다”고 주장했다.

최종 승패는 오는 15일 호남, 16일 서울·경기 경선에서 갈릴 전망이다. 송·김 의원은 이날 전남광주, 정 의원은 전북을 찾아 호남 표심 확보에 주력했다. 친정청래(친청)계 최고위원 후보인 이성윤 의원이 이날 페이스북에 “주석야청! 호남의 민심”이라고 적은 글을 두고 친청계와 친이재명계 간 신경전이 이어졌다. 주석야청(낮에는 김 의원 지지, 밤에는 정 의원 지지)은 친청계가 띄우는 조어로 호남에 ‘샤이 정청래’ 표심이 있다는 취지다.

송 의원은 이날 페이스북에 이 의원 글을 공유하고 “기여한 바 없이 누리면서 역사의식도 없고, 당원을 동원의 대상이나 표 주는 기계쯤으로 여기는 정신 상태로 아무 말이나 내뱉고 있다”며 “당원들께서 표로 심판해 달라”고 말했다.

김 의원은 이날 최고위원 후보인 임미애 의원과 함께 진행한 유튜브 라이브 방송 <민카 드라이브>에서 임 의원이 이 의원을 겨냥해 “호남은 대한민국 역사에서 지리산을 중심으로 뼈아픈 역사들을 갖고 있다”고 하자 “옛날에 무슨 빨치산, 낮에는 대한민국이고 밤에는 공산당이다, 그런 것에서 나온 이야기구나”라 답하며 이 의원을 에둘러 비판했다.

정 의원은 이날 페이스북에서 “노사모 정신으로 승리하겠다”며 친노무현 지지층 표심 호소를 이어갔다. 전북 남원·임실·순창 권리당원 간담회에서는 “정청래 당대표가 되면 레임덕이 온다는 말은 얼토당토않은 언어도단”이라고 말했다.