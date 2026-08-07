경찰, 9월부터 본인 가족 관련 사건 수사 금지…하반기 내부비리수사대 출범

경찰이 개정 형사소송법 시행에 따른 후속 조치로 내부비리수사대를 출범하고, 오는 9월부터는 경찰관이 가족 관련 사건을 맡지 못하도록 ‘상피제’를 실시하기로 했다.

경찰청은 7일 유재성 경찰청장 직무대행을 팀장으로 하는 ‘개정 형사소송법 후속 조치 태스크포스(TF)’ 회의를 개최했다.

경찰청은 “곧 있을 하반기 인사에 맞춰 기존 국가수사본부에서 운영하던 수사감찰을 인권감사관실로 이관·개편하는 등 객관성과 공정성을 강화하겠다”며 “내부비리수사대를 출범하기로 했다”고 밝혔다.

경찰은 오는 9월 초까지 경찰관이 자신의 배우자나 직계 존·비속 등 가족과 관련된 사건 수사를 맡지 못하도록 배제하는 상피제를 실시하기로 했다. 또 검사의 요구･요청사건에 대한 관리･감독 강화 방안을 마련하고, 경찰 수사심의위원회 내 사회적 약자 소위원회 신설에 대한 세부 계획을 수립하기로 했다. 신고자의 신원을 보호하기 위한 ‘변호인 대리신고제’(신고자 익명)도 함께 도입할 예정이다.

경찰은 또 경찰 수사심의위원회 실효성 제고, 경찰 수사 인권･감찰 조사기구 설치 등 국가경찰위원회 실질화를 위해 연내 경찰법 개정을 추진할 계획이다. 이를 위해 행정안전부와 추가 논의를 실시할 예정이다.

경찰은 불법･폭력 집회시위 감소 등을 반영해 경찰관 기동대를 감축해 수사 인력 881명을 보강하기로 했다. 추가 인력 소요에 대해서는 관계부처 협의 및 자체 조정 등을 포함한 확보 방안을 추가 검토하기로 했다.

경찰청 관계자는 “경찰 수사 공정성 강화를 위해 검토 중인 과제들도 관련 논의가 정리되는 대로 즉시 진행 상황을 알려드리겠다”며 “제도 개선 과제 이외의 개정 형사소송법에 따른 후속 법령 정비, 수사절차 개선 등은 수사기획조정관을 중심으로 국가수사본부에서 관련 논의를 진행하고 그 내용을 TF 회의에서 공유하겠다”고 밝혔다.