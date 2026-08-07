폭염에 또 쓰러진 쿠팡 택배기사···“앞서 2명 응급실 실려갔지만 아무런 대책 안 나와”

전국적인 폭염이 이어지는 가운데 지난 4일 서울 쿠팡 물류캠프에서 일하던 노동자 2명이 온열질환으로 쓰러진 데 이어 6일에도 쿠팡 소속 택배기사 1명이 배송 도중 쓰러져 응급실로 이송되는 일이 발생했다.

7일 택배노동조합 쿠팡본부에 따르면 전날 오후 1시쯤 쿠팡 송파물류캠프에 소속된 택배기사 1명이 온열질환으로 쓰러져 119구급차를 통해 병원으로 옮겨졌다. 앞서 지난 4일에는 같은 송파구 권역을 담당하는 택배기사가 배송 중 탈진 상태로 의료기관에 이송된 바 있으며, 같은날 서초물류캠프에서 일하던 배송 노동자도 쓰러진 상태로 동료들에게 발견돼 병원으로 옮겨졌다.

노조는 폭염 속에서 하루에 2명이나 쓰러지는 일이 발생했음에도 쿠팡은 배송 일정과 마감시간을 조정하는 등의 조치를 전혀 하지 않았다고 밝혔다. 쿠팡이 소비자의 주문 마감시간은 연장하면서도 배송 마감시간은 전과 동일하게 유지한 탓에 노동자들이 시간에 쫓겨가며 일하고 있어 온열질환으로 쓰러지는 일이 되풀이됐다는 것이다.

높은 기온에 더해 시간에 쫓겨 일해야 하는 여건이 개선되지 않으면서 배송 노동자들은 온열질환 위험에 그대로 노출되고 있는 실정이다. 택배노조가 지난달 29일부터 지난 4일까지 6일간 전국 7개 지역, 16개 쿠팡 배송캠프에서 79차례에 걸쳐 온도를 측정한 결과, 전체 측정 결과 중 기온이 33도를 넘긴 비율은 86%(68회)에 달했다. 체감온도가 33도 이상이면 사업주가 2시간마다 20분 이상 휴식을 의무적으로 부여해야 한다. 물류캠프 내부의 온도도 높지만 택배 물품 처리가 밀려 있어 마감시간에 쫓기는 택배기사들은 햇볕이 강하게 내리쬐는 옥외에서까지 작업해야 하는 형편이다.

강민욱 택배노조 쿠팡본부장은 “쿠팡 측이 폭염에서 노동자들을 보호하기 위한 아무런 조치도 하지 않고 있는 상태라 일선 노동자들은 배송 마감시간을 넘겼을 때 부과되는 불이익을 받지 않기 위해 잠깐 쉴 짬도 내지 못하고 있다”며 “기온이 가장 높은 한낮 시간대만이라도 더위를 피해 휴식을 취할 수 있게 마감시간을 조정하는 등의 실질적 대책이 필요하다”고 말했다.