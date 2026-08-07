방콕 외곽 고교서 14세 학생 총기 난사···교직원 5명 포함 7명 사망

태국 방콕 외곽의 한 고등학교에서 14세 학생이 총기를 난사해 교직원 5명과 학생의 조부모 2명이 숨지고 23명이 다쳤다.

7일(현지시간) AP통신에 따르면, 이날 오전 10시쯤 방콕 북서쪽 논타부리주의 뎁시린 논타부리고교에서 총기난사 사건이 발생했다. 폴라피 수완추이 태국 부총리 겸 내무부 장관은 현장에서 “교사·행정직원 등 학교 관계자 5명이 사망했다”고 밝혔다.

아누틴 차른위라쿨 태국 총리는 학교를 둘러본 뒤 총격 학생이 14세이며 스스로 목숨을 끊었다고 밝혔다. 그는 “총기는 조부 명의로 합법 등록된 소형 총기”라며 “이 학생은 조부모와 함께 살았으며 학교와 관련된 스트레스 징후를 보였다”고 전했다.

현지 경찰은 이 학생이 학교에 오기 전 집에서 조부모 2명을 먼저 살해한 것으로 파악하고 있다. 와타나 이진 광역 경찰서장은 현장에 출동한 경찰관들이 잠긴 문을 강제로 열고 들어가 조부모 2명이 총상을 입고 숨진 것을 발견했다고 설명했다. 경찰 대변인 트라이롱 피완은 “이 학생은 수업이 시작된 뒤 교실 안에서 총격을 시작해 복도로 나오며 계속 쐈다”며 “20발 이상을 발사했고, 사망 당시 30발 이상의 탄약이 몸에서 발견됐다”고 했다.

사건 현장에서 약 50m 떨어진 식당 주인 암폰 니암푸앙은 “처음엔 한 발이 들리더니 잠시 후 여러 발이 연속으로 울렸다”며 “학생들이 겁에 질려 길거리로 쏟아져 나왔고 어린 여학생들은 서로 손을 잡고 울었다”고 말했다. 23명이 부상을 입었고 이 중 10명이 위중한 상태로 전해졌다. 학교 측은 8월 10~14일 전면 휴교를 결정하고 교직원들에게 재택근무를 지시했다.

AP통신은 이번 사건이 태국의 높은 민간 총기 보유율을 다시 조명하고 있다고 전했다. 소형화기 연구단체 스몰 암스 서베이가 2017년 발표한 자료에 따르면 태국의 민간 총기 보유율은 인구 100명당 15.1정으로, 파키스탄에 이어 아시아에서 두 번째로 높다. 지난 2월에도 태국에서 17세 청소년이 경찰 총기를 탈취해 남부 공립고등학교에서 총격을 벌여 1명이 사망하고 2명이 다쳤다.