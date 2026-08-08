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주말에도 찜통더위…낮 최고 37도, 곳곳 소나기

입력 2026.08.08 07:04

수정 2026.08.08 07:05

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입추인 7일 서울 성수동 거리에서 시민 및 외국인들이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 연합뉴스

입추인 7일 서울 성수동 거리에서 시민 및 외국인들이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 연합뉴스

토요일인 8일은 낮 최고기온이 전날보다 다소 낮아지겠지만, 전국적으로 무더위가 이어지겠다. 밤사이 기온이 크게 떨어지지 않으면서 곳곳에서는 열대야도 나타날 예정이다.

연합뉴스 보도에 따르면 이날 오전 5시 기준 주요 지역의 기온은 서울 29.6도, 인천 29.9도, 수원 29.6도, 춘천 25.7도, 강릉 27.2도, 청주 29.8도, 대전 28.5도, 전주 27.8도, 광주 29.0도, 제주 28.9도, 대구 27.3도, 부산 29.0도, 울산 26.8도, 창원 29.0도 등이다. 낮 최고기온은 26~37도로 예보됐다.

강원 동해안·산지는 지역에 따라 비가 내리겠고, 경북 동해안·북동 산지, 제주도 산지·중산간도 오전부터 비가 내리는 곳이 있겠다. 오후부터 밤 사이에는 서울·인천·경기 등 수도권과 강원 내륙, 충청권, 전라권, 경상권 내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 강원 동해안·산지 50∼100㎜, 경북 북부 동해안·북동 산지 30∼80㎜, 경북 남부 동해안 20∼60㎜이다. 소나기 강수량은 서울·인천·경기, 강원 내륙, 대전·세종·충남, 충북, 전북, 광주·전남, 대구·경북 내륙, 경남 북서 내륙 각 5∼40㎜가 예상된다.

비가 내리는 지역에서는 기온이 일시적으로 낮아지겠지만, 비가 그친 뒤에는 높은 습도 속에 기온이 다시 오르면서 무더위가 이어지겠다. 전국은 가끔 구름이 많겠고, 동해안과 제주도는 대체로 흐리겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼3.5ｍ, 서해 0.5∼4.0ｍ, 남해 1.5∼4.0ｍ로 예상된다.

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