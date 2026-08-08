“이걸 버려? 말아?”···싱크대 구석에서 발견한 3년 묵은 베이킹소다·과탄산소다 쓸 수 있을까

과일 세척에서 각종 세정 및 세탁에도 쓸 수 있다고 해서 구입한 베이킹소다와 과탄산소다. 하지만 구입 초기의 의욕과 달리 막상 제대로 쓰지 않아서 주방 싱크대를 정리하다 발견되는 경우도 적지 않다. 제조일자를 보니 2023년이 찍혀있다. 유통기한이 지난 것 같은데 써도 될까?

결론부터 말하면 ‘상했기 때문’이 아니라 ‘효능이 떨어졌을 가능성’을 먼저 따져봐야 한다. 다만 두 제품은 성질이 달라 오래 보관했을 때의 변화도 다르다.

일단 베이킹소다은 3년 됐어도 청소용이라면 사용할 수 있는 경우가 많다. 베이킹소다(탄산수소나트륨)는 비교적 안정적인 물질이다. 미국 생활용품 브랜드 암앤해머는 자사 베이킹소다의 권장 보관 기간을 약 3년으로 안내하고 있다. 다만 이는 제품의 성능을 가장 잘 유지할 수 있는 기간이며, 시간이 지난다고 갑자기 유해해지는 것은 아니라는 의미다.

청소 전문가들은 색이 변하지 않았으며 곰팡이나 이물질이 없는 경우, 물기를 먹지 않았고 심하게 굳지 않았다면 청소용으로는 계속 사용할 수 있다고 본다. 특히 싱크대, 냉장고, 배수구, 냄비 등의 청소에 사용하는 경우에는 약간의 성능 저하가 있더라도 큰 문제는 없는 경우가 많다.

다만 제빵에는 주의해야 한다. 베이킹소다는 빵이나 쿠키를 부풀리는 팽창제로도 쓰인다. 오래 보관하면서 습기를 흡수하면 이산화탄소를 만들어내는 능력이 떨어질 수 있어 제빵에는 새 제품을 사용하는 것이 좋다. 간단한 확인법도 있다. 식초를 조금 부었을 때 거품이 활발하게 올라오면 아직 반응성이 남아 있는 것이다.

반면 과탄산소다(소듐 퍼카보네이트)는 이야기가 조금 다르다. 과탄산소다는 물에 녹으면 탄산나트륨과 과산화수소를 만들어 산소계 표백 효과를 낸다. 문제는 습기와 열이다. 밀봉이 잘되지 않은 상태에서 오래 보관하면 활성산소를 만들어내는 성분이 서서히 감소해 표백력과 살균력이 약해질 수 있다. 즉, 하얗게 세탁하는 능력인 얼룩 제거력이 예전만 못할 수 있다.

3년 된 과탄산소다라면 상태를 먼저 확인해야 한다. 돌처럼 단단하게 굳었거나 습기를 많이 먹은 경우, 개봉 후 오랫동안 종이상자 그대로 보관했다거나 표백 효과가 거의 느껴지지 않는다면 교체하는 편이 좋다.

반면 밀폐용기에 옮겨 담아 건조한 곳에 보관했으며 가루 상태가 유지된다면 청소에는 어느 정도 사용할 수 있지만 새 제품만큼의 효과는 기대하기 어렵다.

두 제품 모두 가장 큰 적은 습기다. 미국 환경보호청(EPA)도 탄산염 계열 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관해야 하며, 습기에 노출되면 품질이 저하될 수 있다고 전한다. 종이 상자째 싱크대 아래 두는 것보다 밀폐용기나 지퍼백에 담아 습기가 적은 수납장에 보관하는 것이 훨씬 오래 성능을 유지하는 방법이다.

만약 버리기 아깝다면 효능이 조금 떨어진 제품은 비교적 간단한 청소에 활용할 수 있다. 베이킹소다는 싱크대, 냉장고, 쓰레기통, 신발장 탈취, 가벼운 기름때 제거에 쓸 수 있다. 과탄산소다는 세탁조 청소나 흰 빨래 예비 담금용 등으로 쓰면 된다. 하지만 효과가 약해졌다면 사용량을 늘리기보다 새 제품으로 교체하는 것이 경제적이다.

청소 전문가들은 베이킹소다와 과탄산소다는 유통기한보다 보관 상태가 더 중요하다고 전한다. 물기를 먹지 않고 건조하게 보관했다면 베이킹소다는 비교적 오래 사용할 수 있지만, 산소를 이용해 표백하는 과탄산소다는 시간이 지날수록 성능이 떨어질 수 있다. 싱크대 구석에서 몇 년 만에 발견한 제품이라면 가루 상태와 반응성부터 확인한 뒤, 표백력이 중요한 작업에는 새 제품을 사용하는 것이 가장 확실한 방법이다.