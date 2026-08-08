고용 악화가 호재로···뉴욕증시 상승, S&P500 사상 최고 ‘날았다’

미국 고용지표가 악화하면서 기준금리 인하 기대가 커진 영향으로 7일(현지시간) 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 상승 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 151.83포인트(0.28%) 오른 5만4036.93에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 전장보다 47.68포인트(0.62%) 상승한 7757.64에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 342.26포인트(1.30%) 오른 2만6690.62에 각각 마감했다. S&P500 지수는 이날 상승으로 종가 기준 사상 최고치를 다시 경신했다. 주간 기준으로도 3.6% 올라 지난 4월 이후 가장 높은 상승률을 기록했다고 블룸버그는 전했다.

이날 뉴욕증시는 고용지표 악화를 오히려 금리 인상 가능성을 낮추는 요인으로 받아들였다. 미 노동부에 따르면 7월 미국의 비농업 일자리는 전월보다 2만3000명 감소했다. 8만3000명 증가할 것으로 예상한 시장 전망치(다우존스 집계)를 크게 밑도는 결과다.

시장은 고용시장 둔화로 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인상 가능성이 낮아질 것이라는 기대를 빠르게 반영했다. 통화 긴축 부담이 완화될 것이라는 전망에 주식 등 위험자산에 대한 투자심리도 살아났다.

에어비앤비는 올해 매출 전망을 상향 조정하면서 이날 17.43% 급등했다. 스페이스X는 보호예수 기간 종료로 주가가 추가 하락할 것이란 예상이 어긋난 데다 월가에서 낙관적인 투자전망 보고서가 나오면서 이날 15.83% 올랐다.

메모리 칩 업체 마이크론 테크놀로지는 약보합(-0.44%)에 머물렀고, SK하이닉스 미국주식예탁증서는 3.92% 하락했다.

연준의 금리 인상 기대감 약화에 미국채 금리는 하락했다. 통화정책에 민감한 2년 만기 미국채 금리는 4.20%로 전장 대비 0.05%포인트, 10년 만기 미국채 금리는 5.65%로 전장 대비 0.02%포인트 각각 하락했다.