주유소 기름값 12주째 하락…휘발유 1866원·경유 1849원

전국 주유소의 휘발유와 경유 가격이 12주 연속 하락했지만, 모두 ℓ당 1800원대를 유지했다.

8일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 8월 첫째 주(2~6일) 전국 주유소의 휘발유 평균 판매가격은 ℓ당 1866.2원으로 전주보다 2.9원 내렸다.

지역별로는 가격이 가장 높은 서울이 전주보다 1.0원 내린 ℓ당 1909.1원, 가장 낮은 대구는 3.8원 하락한 1840.6원으로 집계됐다.

상표별로는 GS칼텍스 주유소의 휘발유 평균 판매가격이 ℓ당 1869.2원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1858.0원으로 가장 낮았다. 경유 평균 판매가격은 전주보다 3.6원 내린 ℓ당 1849.2원으로 집계됐다.

이번 주 국제유가는 미국과 이란 간 호르무즈 해협 통항을 둘러싼 협상 기대가 커지면서 하락했다. 수입 원유 가격의 기준이 되는 두바이유는 배럴당 79.5달러로 전주보다 1.4달러 내렸다.

국제 휘발유 가격은 11.0달러 하락한 104.6달러, 국제 자동차용 경유 가격은 10.3달러 내린 148.2달러를 기록했다.

국제유가 변동은 통상 2~3주의 시차를 두고 국내 주유소 판매가격에 반영된다.

정부는 국제유가 변동이 국내 석유제품 가격에 미치는 영향을 줄이기 위해 석유 최고가격제를 유지하고 있다. 정부는 지난달 25일 제8차 석유 최고가격을 제7차와 같은 수준으로 지정했다. 최고가격은 ℓ당 휘발유 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원이다.