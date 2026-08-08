멀쩡했던 옷인데…폭염 끝 옷장 열었다가 ‘뜨악’ 곰팡이 가 왜 거기서 나와

올여름처럼 40도에 가까운 폭염이 이어지면 많은 사람이 더위만 걱정한다. 하지만 전문가들은 진짜 문제는 기온보다 ‘습기’라고 말한다. 에어컨을 끄는 순간 실내 습도가 급격히 올라가고, 환기가 부족한 옷장과 신발장에서는 곰팡이가 번식하기 쉬운 환경이 만들어지기 때문이다.

실제로 곰팡이는 기온 20~30℃, 상대습도 70% 이상에서 가장 활발하게 증식하는 것으로 알려져 있다. 우리나라 여름철 실내는 장마와 폭염이 반복되면서 습도가 70~80%를 넘는 날이 많아 곰팡이가 자라기에 좋은 조건이 된다. 여기에 땀을 머금은 옷이나 완전히 마르지 않은 세탁물을 그대로 넣으면 위험은 더 커진다.

미국 환경보호청(EPA)은 곰팡이를 막으려면 실내 습도를 30~50% 수준으로 유지하고, 가능하면 60% 이하를 유지할 것을 권고한다. 미국 환경보호청도 곰팡이는 먼지보다 습기를 먼저 제거해야 줄일 수 있다고 설명한다.

옷에 곰팡이가 피는 이유는 의외로 단순하다. 곰팡이는 옷감을 먹는 것이 아니라 땀, 피지, 음식물 얼룩, 먼지 같은 유기물을 영양분으로 삼는다. 세탁이 제대로 되지 않았거나, 깨끗이 빨았더라도 충분히 건조되지 않은 상태에서 옷장에 넣으면 곰팡이가 자랄 가능성이 높아진다.

특히 면과 리넨 같은 천연섬유는 습기를 잘 흡수하기 때문에 관리에 더 신경 써야 한다. 가죽 제품 역시 통풍이 안 되면 표면에 곰팡이가 생기기 쉽다.

그렇다면 가장 흔한 실수는 무엇일까. 첫 번째는 옷장을 빈틈없이 채우는 것이다. 옷을 빽빽하게 걸어두면 공기 순환이 막혀 안쪽에 습기가 머문다. 전문가들은 옷장은 전체 공간의 70~80% 정도만 채우는 것이 통풍에 유리하다고 조언한다.

두 번째는 옷장 문을 항상 닫아두는 습관이다. 물론 먼지가 많은 환경에서는 계속 열어두는 것이 능사는 아니다. 하지만 맑고 건조한 날에는 일정 시간 문을 열어 공기를 순환시키는 것이 습기 제거에 도움이 된다. 특히 에어컨을 오래 사용한 뒤 실내가 비교적 건조할 때 잠시 환기하면 효과가 더 크다.

세 번째는 제습제 위치를 잘못 놓는 것이다. 습한 공기는 상대적으로 아래쪽에 머무는 경향이 있어 제습제는 옷장 위 칸보다 아래 칸이나 바닥 가까운 곳에 두는 편이 효율적이다. 다만 제습제는 용기가 물로 가득 차면 흡습 능력이 떨어지므로 교체 시기도 확인해야 한다.

세탁 습관도 중요하다. 젖은 수건이나 운동복을 세탁 바구니에 며칠씩 쌓아두면 곰팡이와 세균이 번식하기 쉽다. 세탁 후에는 가능한 한 빨리 완전히 말린 뒤 보관해야 한다. 두꺼운 이불이나 겨울옷을 압축팩에 넣을 때도 완전히 건조된 상태인지 먼저 확인하는 것이 좋다.

전문가들은 옷장 냄새가 난다고 방향제만 넣는 것은 근본적인 해결책이 아니라고 말한다. 냄새의 원인이 곰팡이라면 향으로 가릴 수는 있어도 습기가 사라지는 것은 아니기 때문이다.

올여름처럼 폭염과 열대야가 길어질수록 집 안의 ‘숨은 습기’도 늘어난다. 눈에 보이지 않는 옷장과 신발장이야말로 곰팡이가 가장 좋아하는 공간일 수 있다. 옷을 오래 입고 싶다면 세탁만큼 중요한 것이 습기를 남기지 않는 보관 습관이라는 점을 기억할 필요가 있다.