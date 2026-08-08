동해안엔 호우, 서쪽은 폭염…낮 최고 37도

토요일인 8일에는 우리나라로 북동풍이 불면서 태백산맥 서쪽 지역에는 무더위가 이어지고, 동해안에는 많은 비가 내리겠다.

연합뉴스 보도에 따르면 이날 우리나라는 중국 동북부에 자리한 고기압의 가장자리에 들겠다. 남쪽 먼바다로는 제13호 태풍 ‘돌핀’이 지나가면서 한반도를 사이에 두고 북쪽은 고기압, 남쪽은 저기압인 ‘북고남저’형 기압계가 형성됐다. 이에 따라 우리나라에는 동풍 계열의 바람이 주로 불겠다.

해수면 온도가 27~29도로 높은 동해상을 지나며 많은 수증기를 머금은 북동풍이 태백산맥에 부딪혀 상승하면서 동해안을 중심으로 비구름대가 발달하겠다.

이에 따라 8일 강원 동해안·산지에는 비가 내리겠고, 아침부터는 경북 동해안·북동 산지, 오전에는 제주 산지·중산간에도 비가 시작되겠다. 비는 일요일인 9일 새벽 제주도 나머지 지역과 경남으로 확대돼 밤까지 이어질 전망이다. 강원 동해안·산지와 경북 북부 동해안, 제주도는 10일 오전까지 비가 이어지는 곳도 있겠다.

특히 강원 동해안·산지에는 시간당 30~50㎜의 강한 비가 쏟아지는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 강원 동해안·산지 50~100㎜로, 많은 곳은 150㎜ 이상 내릴 수 있다. 경북 북부 동해안·북동 산지에도 30~80㎜, 많은 곳은 120㎜ 이상의 비가 예상된다.

동해안에 비를 뿌린 뒤 태백산맥을 넘으며 뜨겁고 건조해진 동풍은 산맥 서쪽 지역의 기온을 끌어올리겠다.

이날 오전 8시 기준 주요 도시의 기온은 인천 31.2도, 부산 31.0도, 대전 30.7도, 서울 30.5도, 광주 29.5도, 대구·울산 28.9도 등으로 이미 30도를 넘었거나 이에 육박했다.

최근 이어진 폭염은 한풀 꺾였지만 무더위는 계속되겠다. 이날 낮 최고기온은 26~37도로 예상된다. 대전은 36도, 서울·인천·광주·대구는 35도, 울산·부산은 33도까지 오르겠다.

일요일인 9일에도 아침 최저기온이 21~26도, 낮 최고기온이 26~35도로 무더위가 이어질 전망이다.

이날 대기 상층에 영하 4도 이하의 찬 공기가 자리한 가운데, 낮 동안 지상의 공기가 햇볕에 달궈지면서 대기가 불안정해지겠다. 이에 따라 오후부터 밤 사이 수도권과 강원 내륙, 충청권, 호남권, 경상권 내륙에는 5~40㎜의 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

소나기가 내리는 동안에는 기온이 일시적으로 낮아지겠지만, 비가 그친 뒤 습도가 높아지면서 무더위는 계속될 전망이다.