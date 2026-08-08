식중독 피하려면 ‘넓고 얇게’ 돌려라…여름철 안전한 전자레인지 사용법

인기 예능 <냉장고를 부탁해>에서 박은영 셰프는 전자레인지만을 사용해 마파두부를 만들어 소녀시대 수영의 찬사를 받았다. 중식은 반드시 불 앞에서 조리해야 한다는 편견을 깨뜨렸다.

푹푹 찌는 불볕더위가 이어지면서 불 앞에 서지 않아도 되는 전자레인지 요리가 인기를 끌고 있다. 전자레인지는 조리 시간을 줄여주는 편리한 가전이다. 하지만 잘못 사용하게 되면 식재료가 고르게 익지 않아 식중독 위험을 높일 수 있어서 주의가 필요하다.

전자레인지는 마이크로파를 이용해 식품 속의 물 분자를 진동시켜 열을 발생시키는 원리다. 짧은 시간 안에 음식을 데울 수 있지만, 식재료의 모양과 두께, 수분 함량에 따라 열이 고르게 전달되지 않는 경우가 있다.

특히 식중독균은 일반적으로 식품 중심부의 온도가 75도 이상에서 1분 이상 유지돼야 충분히 사멸하는 것으로 알려져 있다. 겉은 뜨거워 보여도 중심부 온도가 이 기준에 미치지 못하면 세균이 살아남을 수 있다.

두툼한 햄버그스테이크나 미트볼, 큰 생선, 덩어리 고기, 산처럼 쌓은 냉동 볶음밥처럼 부피가 큰 음식의 경우 속은 차갑고 겉만 뜨거운 가열 편차가 생길 수 있다. 충분히 익은 것처럼 보여도 속은 덜 익었을 수 있으므로, 필요하면 반으로 잘라 중심부까지 충분히 익었는지 확인하는 것이 좋다.

간과하기 쉬운 점도 있다. 고기나 생선에 소금이나 설탕 등 양념을 한 뒤 전자레인지에 바로 넣으면 열이 표면에 집중돼 속까지 충분히 익지 않을 수 있다. 특히 육류나 생선을 익혀 먹을 때는 조리 상태를 반드시 확인하는 것이 안전하다.

전자레인지용 용기의 모양도 영향을 미친다. 마이크로파는 사각 용기의 모서리에 집중되는 특성이 있어 음식이 고르게 데워지지 않을 수 있다. 따라서 평평하고 둥근 형태의 내열 용기를 사용하면 열이 비교적 균일하게 전달되는 데 도움이 된다.

또한 음식을 담을 때는 한곳에 두껍게 쌓기보다 얇게 펼치는 것이 좋다. 예를 들어 냉동 볶음밥의 경우 가운데를 높게 쌓기보다 접시 전체에 넓게 펴야 열이 골고루 전달된다. 고기나 생선도 가능한 한 얇게 자르거나 작은 크기로 나누면 가열 편차를 줄일 수 있다.

전자레인지 조리도 중간에 한 번 섞거나 뒤집는 작업이 필요하다. 조리 중 한 번 멈춰서 음식을 뒤집거나 골고루 섞어주면 열이 한쪽에만 집중되는 것을 막아 보다 균일하게 익힐 수 있다. 간단한 동작이지만 식중독 예방에도 도움이 된다.

의외로 놓치기 쉬운 부분이 전자레인지 내부 청소다. 음식물이 튄 자국이나 기름때가 남아 있으면 마이크로파가 오염된 부분에 집중돼 음식이 고르게 가열되지 않을 수 있다. 사용 후에는 내부를 부드러운 천으로 닦아 청결하게 유지하는 것이 바람직하다.

전자레인지 구조에 따라 음식의 위치를 달리하는 것도 방법이다. 회전판(턴테이블) 방식은 중앙보다 가장자리 쪽이 더 잘 데워지고, 회전판이 없는 방식은 가운데에 두는 편이 열이 더 균일하게 전달되는 경우가 많다. 제품마다 차이가 있을 수 있어 사용설명서를 함께 확인하는 것이 좋다.