서울 주택공급 책임 놓고 충돌…“착공 급감” vs “정비구역 해제”

더불어민주당과 국민의힘이 8일 서울의 주택 공급 부족과 집값 상승 책임을 놓고 정면으로 충돌했다. 민주당은 오세훈 서울시장 재임 기간 주택 착공이 급감했다며 책임론을 제기했고, 국민의힘은 박원순 전 시장 시절 정비구역 해제로 공급 기반이 훼손된 것이 원인이라고 맞받았다.

이주희 민주당 원내대변인은 이날 서면 브리핑에서 “수년 전 정책을 탓하기에 앞서 지난 5년간 서울시장으로 재직하며 내놓은 부동산 정책 성적표부터 돌아보길 바란다”고 오 시장을 비판했다.

그는 “윤석열 정부와 오 시장의 재임 기간이 겹친 2022~2024년 서울의 주택 착공은 최근 10년 평균의 절반 수준으로 떨어졌다”고 주장했다.

이 원내대변인은 “서울 아파트 착공은 10년 평균 4만 가구였으나 2023년 2만7000가구, 2024년 2만2000가구에 그쳤고, 전체 주택 착공 물량 역시 3년 전과 비교해 65%나 급감했다”며 “오늘날 공급 절벽과 전월세난의 씨앗은 다름 아닌 이 시기에 뿌려졌다”고 주장했다.

이 대변인은 지난해 2월 서울시의 토지거래허가구역 해제와 재지정도 거론했다. 그는 “서울 집값 급등은 토지거래허가구역을 해제한 직후부터 본격화됐다”며 “자신이 불러온 혼란은 외면한 채 남 탓만 되풀이하는 것은 적반하장”이라고 했다.

국민의힘은 곧바로 반박했다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평에서 “민주당과 정부는 이념적 아집으로 집값을 천정부지로 폭등 시켜 놓고, 이제 와서 바로잡겠다며 되레 서민과 국민의 목을 조르는 가학적인 행태를 보이고 있다”며 “불을 질러놓고 국민에게 왜 불이 났느냐고 묻는 꼴”이라고 비판했다.

박 수석대변인은 서울의 주택 공급 부족 책임이 과거 민주당 시정에 있다고 주장했다. 그는 “서울의 주택 공급 기반을 완전히 붕괴시킨 장본인은 다름 아닌 지난 민주당 시정 10년이었다는 사실을 잊은 것이냐”고 했다. 이어 “박원순 전 시장 시절 재개발·재건축을 적폐와 투기의 대상으로 몰아 389곳의 정비구역을 무더기로 해제했고, 그 결과 서울 시민이 누릴 수 있었던 43만가구의 주택 공급 기회가 통째로 날아갔다”고 주장했다.

박 수석대변인은 황희 민주당 의원이 폐버스를 개조해 청년 주택으로 활용하자는 아이디어를 제안한 데 대해서도 “집값을 감당하기 어려운 청년들에게 돌아온 답이 고작 버스에서 살라는 것이냐”고 비판했다.