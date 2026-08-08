“달아오른 스마트폰 냉장고에 넣는다?”…폭염에 달궈진 휴대전화 식히는 올바른 방법

사람도 견디기 힘든 폭염이 이어지면서 스마트폰도 열을 이기지 못하는 사례가 늘고 있다. 해변이나 야외 공연장, 자동차 안에 휴대전화를 잠시만 두어도 발열 경고 문구가 나타나거나 화면이 꺼지는 일이 발생한다.

이럴 때 급한 마음에 휴대전화를 냉장고에 넣거나 얼음팩 위에 올려두는 사람이 있지만, 전문가들은 오히려 기기에 손상을 줄 수 있다고 경고한다. 미국 정보기술 전문 매체 톰스가이드는 최근 폭염 속 스마트폰 과열을 경험한 사례를 소개하며, 급격하게 식히기보다 천천히 정상 온도로 되돌리는 것이 중요하다고 전했다.

스마트폰은 왜 더위에 약할까?

스마트폰에는 리튬이온 배터리가 들어 있다. 배터리는 고온에 오래 노출되면 성능이 떨어질 수 있으며, 심한 경우 배터리 수명 단축이나 기기 손상으로 이어질 수 있다. 애플의 경우 아이폰의 권장 사용 환경을 0~35도로 안내하며, 고온 환경에서는 기기 성능을 자동으로 제한하거나 충전이 일시 중단될 수 있다고 설명한다. 다른 스마트폰 업체 역시 고온 환경에서는 제품을 직사광선에서 치우고 충분히 식힌 뒤 사용할 것을 권고한다.

스마트폰이 과열됐다면 가장 먼저 해야 할 일은 직사광선을 피하는 것이다. 실내나 그늘진 곳으로 옮긴 뒤 자연스럽게 열이 빠지도록 기다리는 것이 가장 안전하다. 매체는 “당장 사용해야 한다고 무리하게 조작하거나 충전을 시작하지 말고, 먼저 기기가 식을 시간을 주는 것이 중요하다”고 조언했다.

달아오른 스마트폰을 손에 쥔 많은 사람이 가장 먼저 떠올리는 방법은 냉장고나 냉동실이다. 하지만 전문가들은 이런 방법을 권하지 않는다. 갑작스러운 온도 변화로 스마트폰 내부에 결로(물방울)가 생길 수 있기 때문이다. 결로가 발생하면 전자 부품에 수분이 닿아 오히려 고장의 원인이 될 수 있다.

꼭 이럴 때 배터리마저 얼마 남지 않은 최악의 상황이 닥친다. 하지만 뜨거워진 상태에서 충전을 계속하면 배터리에 열이 더해질 수 있다. 과열 경고가 나타났다면 충전기를 분리하고, 기기가 정상 온도로 돌아온 뒤 충전하는 것이 좋다. 특히 고속 충전은 일반 충전보다 발열이 더 커질 수 있다.

뜨거워진 스마트폰의 첫 번째 응급처치는 케이스를 벗겨내는 것이다. 두꺼운 실리콘이나 방탄 케이스는 열을 가두는 역할을 할 수 있다. 기기가 뜨거워졌다면 케이스를 잠시 분리해 통풍이 잘되는 곳에 두는 것이 도움이 된다. 선풍기 바람을 쐬거나 실내 에어컨이 있는 공간에서 자연스럽게 식히는 정도면 충분하다.

폭염에는 해변이나 수영장 의자 위, 자동차 대시보드 및 차량 내부, 캠핑장 테이블, 직사광선이 드는 창가 등은 스마트폰 온도가 빠르게 올라갈 수 있으니 유의해야 한다. 특히 여름철 차량 내부는 짧은 시간 안에도 매우 높은 온도까지 올라갈 수 있어 스마트폰을 두고 내리지 않는 것이 좋다.

또한 전문가들은 평소 스마트폰 발열을 줄일 수 있는 습관을 들일 것을 권한다. 직사광선에 직접적으로 노출되는 것은 피하고, 사용하지 않을 때는 가방이나 그늘에 보관한다. 고온에서 게임이나 동영상 촬영을 오래 하지 않는다. 내비게이션과 충전을 동시에 오래 사용하지 않는다. 백그라운드에서 실행 중인 앱을 정리하고, 운영체제를 최신 버전으로 유지한다.

휴대전화가 평소보다 자주 뜨거워지거나 특별한 사용을 하지 않아도 반복적으로 과열된다면 배터리 노화나 기기 이상일 가능성도 있다. 충전 중 과도한 발열이 계속되거나 배터리가 부풀어 오르는 증상이 나타난다면 사용을 중단하고 제조사 서비스센터에서 점검을 받는 것이 안전하다.