‘입추가 무색’ 길어진 늦더위…온열질환자 3배 늘었다

기후변화로 늦더위가 길어지면서 절기상 입추(8월7일)가 지난 뒤에도 온열질환에 시달리는 사람이 과거보다 크게 늘어난 것으로 나타났다.

8일 행정안전부 국립재난안전연구원이 2011~2025년 질병관리청 응급실 감시체계 자료를 분석한 결과, 2011~2015년 입추 이후 8월 말까지 발생한 온열질환자는 연평균 215명이었다.

이후 2016~2020년에는 연평균 658명으로 늘었고, 2021~2025년에도 638명에 달했다. 2010년대 초반과 비교하면 약 3배 수준이다.

입추 이후 온열질환으로 숨진 사람도 늘어나는 추세다. 연평균 사망자는 2012~2015년 3.3명에서 최근 10년간(2016~2025년)에는 4명 이상으로 증가했다.

올해도 입추가 지난 뒤까지 폭염이 이어질 전망이다. 기상청 중기예보에 따르면 8월 중순까지 전국 대부분 지역의 낮 기온이 31∼35도로 평년보다 높을 것으로 예상됐다.

정부도 폭염 장기화에 대비해 취약계층과 농업·산업 현장을 중심으로 대응을 강화하기로 했다. 중앙재난안전대책본부는 고령층과 농업 현장, 실내외 작업장 등 폭염 취약 분야의 인명 피해를 줄이기 위해 현장 중심의 대응에 행정력을 집중할 방침이다.

농림축산식품부는 고령 농업인을 찾아 냉방 물품을 지원하고, 농촌 왕진버스를 통해 의료 서비스를 제공한다. 가축과 농작물 피해를 줄이기 위한 고온 스트레스 완화제 등 예방 물품 보급도 확대한다.

보건복지부는 독거노인 등 취약계층에 대한 현장 예찰과 냉방 물품 지원을 강화하고, 무더위쉼터로 운영되는 경로당의 운영 실태를 점검한다.

고용노동부는 건설 현장과 물류센터 등 폭염에 취약한 작업장을 대상으로 폭염특보 단계별 작업 중지 조치가 제대로 이행되는지 집중 점검한다. 야외·이주·이동노동자에 대한 현장 감독도 강화할 계획이다.