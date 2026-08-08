민주당 제주 경선 격돌…김민석 “화합” 정청래 “사과부터”

더불어민주당 김민석·정청래·송영길 당 대표 후보가 8·17 전당대회 2주 차 순회 경선이 시작된 8일 제주에서 4·3 정신을 강조하며 지지를 호소했다.

8일 연합뉴스 보도에 따르면 김 후보는 이날 연설에서 “당 대표가 되면 당의 모든 경선 갈등을 완전히 ‘제로’로 만들기 위한 노력을 확실하게 시작하겠다”며 “당을 단단하게 확장하고 그 위에 보수·진보·중도의 모든 유능한 세력을 하나로 만들어 내겠다”고 말했다.

김 후보는 당의 화합을 위한 ‘당원 구조 정상화’ 필요성도 강조했다. 이중 당적과 비자발적 입당, 유령 당원 문제 등을 해결하겠다고 약속했다.

정 후보가 당 대표 재임 당시 조국혁신당과의 합당을 전격 제안했다가 무산된 데 대해서는 “폭탄선언하고 망가지는 논의”라고 비판했다. 그러면서도 “혁신당과의 상생·화합·협력 논의도 시작하겠다”며 “절차는 민주적이고 과정은 숙의적으로 진행해 민주당과 혁신당, 민주 진영 모두에게 가장 아름다운 결과를 만들어 내겠다”고 했다.

정 후보는 김 후보의 ‘화합’ 강조를 정면으로 비판했다. 그는 “반명, 분열주의, 신천지의 3대 비밀 연합이 이번 전당대회의 본질이라면서 이제 와서 덮어두는 것이냐”며 “뻔뻔하다”고 말했다.

이어 “최소한 신천지 의혹 제기에 대해 사과부터 한 뒤 ‘앞으로 잘할 테니 화합하자’고 말하는 게 순서”라며 “당 대표가 되면 김민석 의원에 대한 윤리 감찰을 통해 신천지가 민주당과 아무 상관이 없다는 것을 증명해 주길 바란다”고 요구했다.

정 후보는 이날도 2002년 ‘후단협’(후보단일화협의회) 사태를 거듭 소환하며 김 후보와 각을 세웠다. 그는 “당과의 의리, 이 대통령과의 의리는 김민석이 아니라 정청래가 지킬 것”이라며 “2대 1, 3대 1, 4대 1로 두들겨 맞고 피 철철 흘리며 오직 당원만 믿고 여기까지 달려왔다. 정청래를 지켜달라”고 호소했다.

송 후보는 전임 대표인 정 후보를 겨냥해 당정 관계를 문제 삼았다. 그는 “당정 간 엇박자가 연일 뉴스 1면을 장식하고 있는데 대통령을 이렇게 외롭게 두고 어떻게 총선을 이길 수 있겠나”라고 말했다.

정 후보가 최근 ‘꽃이 지고 나서야 봄인 줄 알았다’며 노무현 전 대통령을 기린 것을 두고도 “이재명 가고 나니까 봄인 줄 알았다고 또다시 눈물을 흘려서는 안 된다”고 비판했다.

이날 오후에는 인천 남동체육관에서 당 대표·최고위원 후보들의 합동연설회가 이어진다. 연설회가 끝난 뒤에는 지난 4~7일 진행된 제주·인천 권리당원 투표 결과가 발표된다.