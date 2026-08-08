에어컨만 켠다고 시원해질까···폭염 속 집 안을 달구는 건 ‘이것’

연일 폭염이 이어지면서 에어컨은 필수 가전이 됐다. 하지만 같은 날씨에도 어떤 집은 유난히 덥고, 어떤 집은 상대적으로 쾌적하다. 차이를 만드는 것은 단순히 외부 기온만이 아니다. 건축 전문가들은 여름철 실내를 덥게 만드는 가장 큰 요인 가운데 하나로 ‘창문을 통한 태양 복사열’을 꼽는다.

복사열은 바닥과 벽, 가구 등에 흡수돼 이를 달구고, 달궈진 물체가 다시 열을 방출하면서 실내 온도를 높인다. 때문에 실외 기온이 같더라도 직사광선을 오래 받는 집은 냉방을 해도 쉽게 시원해지지 않는다.

생활 속에서 가장 쉽게 실천할 수 있는 방법은 직사광선을 차단하는 것이다. 햇빛이 강한 오전 10시부터 오후 4시 사이에는 커튼이나 블라인드, 암막커튼을 닫아 창을 통해 들어오는 복사열을 줄이는 것이 효과적이다. 창문에 열차단 필름을 시공하면 태양열 유입을 줄여 냉방 효율을 높이는 데 도움이 된다.

환기도 시간대가 중요하다. 외부 기온이 실내보다 높은 한낮에는 창문을 오래 열어두면 실내로 더운 공기가 유입될 수 있다. 반대로 기온이 내려가는 이른 아침이나 해가 진 뒤 맞통풍을 하면 실내에 축적된 열을 밖으로 내보내는 데 효과적이다.

실내에서 발생하는 열을 줄이는 것도 냉방 부담을 덜어준다. 오븐이나 가스레인지 사용은 가능한 한 저녁 시간대로 미루고, 사용하지 않는 TV와 컴퓨터, 조명 등 발열이 있는 전자기기의 전원을 끄면 실내 온도 상승을 줄일 수 있다. 에어컨을 사용할 때는 선풍기나 서큘레이터를 함께 가동해 냉기를 순환시키면 같은 설정온도에서도 더 시원하게 느낄 수 있다.