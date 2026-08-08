폭염에 운전면허 시험도 중단···오후 기능시험 축소·중단 조치

최근 기록적인 폭염이 전국에 계속되자 도로교통공단이 운전명허 기능시험을 한시적으로 축소·중단하기로 했다.

한국도로교통공단은 8일 “연일 이어지는 폭염에 대응해 운전면허시험(기능시험)을 한시적으로 일시중단 또는 축소 운영한다”고 밝혔다. 공단은 이번 조치가 전국적으로 폭염경보·폭염중대경보가 이어지는 상황을 반영해 시험 응시자·시험장 근무자의 온열지방을 예방하기 위해 시행됐다고 설명했다.

공단은 응시자 불편을 줄이기 위해 상대적으로 기온이 낮은 오전 시간대에 기능시험을 집중 편성한다. 체감온도가 35도 이상으로 오르는 오후에는 시험 횟수를 조정하고, 기존에 응시를 예약한 응시자에는 시험 일정 변경을 안내한다. 관련 내용은 한국도로교통공단 공식 누리집과 고객지원센터에서 확인할 수 있다.

공단은 또 현재 운영중인 각 시험장에는 이동식 야외 에어컨·그늘막을 설치하고 양산을 비치하는 등 온열질환 예방 조치를 시행하고 있다고 밝혔다.

공단 관계자는 “극심한 폭염이 이어지는 만큼 응시자와 현장 근무자의 안전을 위해 기능시험을 한시적으로 중단하거나 축소 운영한다”고 밝혔다.