한성숙 총리, 경북 청도 찾아 가뭄·폭염피해 점검···“비상급수 상황 만반 준비”

한성숙 국무총리가 8일 경북 청도를 찾아 가뭄·폭염 피해 상황을 점검했다.

한 총리는 이날 오전 경북 청도군 운문댐 현장을 찾아 향후 기상 전망과 운문댐·가뭄 대응 현황에 대한 설명을 듣고 가뭄 장기화에 대비한 용수 수급 대책 등을 점검했다.

경북 청도 지역은 최근 장기간 폭염과 가뭄이 이어지며 농업용수 부족 등 피해가 우려되고 있다. 앞서 청도군은 지역 평균 저수율이 35%로 집계돼 평년 평균 저수율인 79%와 비교해 절반에도 미치지 못하는 수준이라고 밝혔다.

현장에서 보고를 받은 한 총리는 “비상 대체수원을 적극 활용해 물 공급이 이뤄질 수 있도록 만반의 준비를 해달라”며 “중앙정부와 지방정부 간의 유기적 협력을 통해 용수 수급 현황을 면밀히 관리하고 현장의 애로 사항에도 적극 대응하라”고 말했다.

한 총리는 “만에 하나 발생할 수 있는 비상 급수 상황에도 주민들의 불편함이 없도록 운반 급수, 병물 제공 등 비상 급수 체계를 즉각 가동할 수 있도록 준비해달라”고 지시했다. 또 지하수 자원을 포함한 전반적인 물 공급 및 관리체계에 대한 검토 필요성을 언급하며 “물 공급 상황에 대한 정보도 국민들에 투명하게 적극 알려달라”고 주문했다.

운문댐 방문에 이어 한 총리는 청도군 소재 무더위 쉼터를 찾아 냉방 상태 등 쉼태 운영 상황을 점검했다. 그는 쉼터를 이용하는 주민들에게 “무더운 날씨에 무리하지 마시고 쉼터를 자주 이용하며 건강을 잘 챙기시라”고 말했다.

한 총리는 이날 행정안전부·경상북도·청도군 등 관계기관에 무더위쉼터 운영과 냉방 지원에 차질이 없도록 하라고 지시했다.