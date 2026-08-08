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본문 요약

일본의 지난해 식량 자급률이 37%까지 떨어지며 역대 최저치를 기록한 것으로 나타났다.

쌀값 급등으로 자국산 쌀 소비가 줄고 수입이 크게 늘어난 점이 식량 자급률 하락에 영향을 미친 것으로 분석됐다.

일본의 식량 자급률은 2010년도부터 40%를 밑돌기 시작했다.

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‘쌀 소동’ 겪은 일본, 식량 자급률 37%로 추락

입력 2026.08.08 15:37

  • 박상영 기자

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AI 제미나이 생성 이미지

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일본의 지난해 식량 자급률이 37%까지 떨어지며 역대 최저치를 기록한 것으로 나타났다.

8일 연합뉴스 보도에 따르면 일본 농림수산성은 2025년도 식량 자급률(열량 기준)이 전년보다 1%포인트 하락한 37%를 기록했다고 7일 발표했다. 이는 관련 통계가 집계되기 시작한 1965년 이후 가장 낮은 수준이다.

지난해 일본에서는 쌀 유통량 부족 등으로 쌀값이 예년의 두 배 이상으로 치솟는 등 식량 수급 불안도 두드러졌다. 일본에서는 이를 두고 ‘레이와(현재 일본의 연호)의 쌀 소동’이라는 표현까지 등장했다.

쌀값 급등으로 자국산 쌀 소비가 줄고 수입이 크게 늘어난 점이 식량 자급률 하락에 영향을 미친 것으로 분석됐다.

일본의 식량 자급률은 2010년도부터 40%를 밑돌기 시작했다. 2020년도에는 37.15%까지 떨어졌지만 이후 반등해 2021~2024년도 4년 연속 38%대를 유지했다.

일본 정부는 2030년도까지 식량 자급률을 45%로 끌어올린다는 목표를 세웠지만, 최근 흐름을 고려하면 달성이 쉽지 않을 것이라고 아사히신문 등 일본 언론은 전했다.

다만 최근 쌀값은 하락세를 보이고 있다. NHK에 따르면 일본 전역 슈퍼마켓 약 1000곳에서 지난 2일까지 일주일간 판매된 쌀의 평균 가격은 5㎏당 3198엔(약 2만8600원)으로 전주보다 113엔 내렸다. 쌀값은 6주 연속 하락해 2024년 9월 중순 이후 약 1년10개월 만에 3100엔대로 내려왔다.

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