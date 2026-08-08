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물놀이 갔다가 ‘물폭탄’에 화들짝···강원·경북 동해안 시간당 80㎜ ‘폭우’ 도로 침수 등 피해 잇따라

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본문 요약

8일 강원·경북 동해안 지역에는 비가 내려 연일 계속되던 폭염의 기세가 한풀 꺾였다.

강원 동해안 지역에서는 시간당 80㎜가 넘는 집중호우가 쏟아져 도로가 침수되고 피서객이 계곡에 고립되는 등 피해가 속출했다.

기상청은 이날 오전 9시 14분 강릉시 중앙동 인근에 '시간당 50㎜ 이상 강한 비가 내려 침수가 우려된다'며 긴급재난문자를 발송해 주의를 당부한 데 이어 오전 9시5분을 기해 강원 강릉 평지의 호우주의보를 호우경보로 격상했다.

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물놀이 갔다가 ‘물폭탄’에 화들짝···강원·경북 동해안 시간당 80㎜ ‘폭우’ 도로 침수 등 피해 잇따라

입력 2026.08.08 15:38

수정 2026.08.08 15:54

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  • 김태욱 기자

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나머지 지역은 찜통더위 계속

서울을 비롯한 수도권과 충청지역에 호우특보가 발효된 지난달 16일 서울 광화문 사거리 일대에서 시민들이 빗속에서 퇴근을 서두르고 있다. 사진은 기사와 직접적인 관련 없음. 정효진 기자

서울을 비롯한 수도권과 충청지역에 호우특보가 발효된 지난달 16일 서울 광화문 사거리 일대에서 시민들이 빗속에서 퇴근을 서두르고 있다. 사진은 기사와 직접적인 관련 없음. 정효진 기자

8일 강원·경북 동해안 지역에는 비가 내려 연일 계속되던 폭염의 기세가 한풀 꺾였다. 이외 지역에선 35도 안팎의 폭염이 여전히 계속되고 있다. 강원 동해안 지역에서는 시간당 80㎜가 넘는 집중호우가 쏟아져 도로가 침수되고 피서객이 계곡에 고립되는 등 피해가 속출했다.

기상청은 이날 오전 9시 14분 강릉시 중앙동 인근에 ‘시간당 50㎜ 이상 강한 비가 내려 침수가 우려된다’며 긴급재난문자를 발송해 주의를 당부한 데 이어 오전 9시5분을 기해 강원 강릉 평지의 호우주의보를 호우경보로 격상했다. 강릉 용강동에서는 시간당 최대 81.4㎜의 비가 내렸고 강원 사천면 방동리는 강수량이 45㎜를 기록했다.

강원지역에서는 호우로 인한 침수·사고가 이어졌다. 이날 집중호우로 사천면과 교동, 중앙동, 지변동 일대 도로가 한때 침수됐다. 이후 빗줄기가 잦아들며 물이 빠지고 차량 통행은 정상화됐다.

오전 8시 58분쯤 강원 인제군 북면 용대리 백담사 주차장 인근 계곡에서 물놀이중인 피서객 7명이 급격히 불어난 물에 고립됐다. 소방당국은 소방인력 30명·장비 9대를 투입해 고립된 피서객을 전원 구조했다.

이날 오전 10시10분쯤에는 강원 강릉시 성산면 영동고속도로 강릉 방향 대관령 7터널 인근에서는 빗길에 차량 여러 대가 추돌하는 사고가 났다. 이 사고로 3명이 다쳐 병원으로 이송됐다. 강릉시는 오전 9시를 기해 재난안전대책본부 비상근무를 2단계로 격상했다.

가뭄이 이어지던 경북 동해안 지역에도 단비가 내렸다. 경북 울진과 영덕, 포항, 경주에는 이날 시간당 20∼30㎜의 강한 비가 내렸다. 오후 1시 기준 강수량은 울진 소곡 78㎜, 울진 23.9㎜, 영덕 15.8㎜, 포항 죽장 31.5㎜ 등이다.

대구·경북 내륙에는 곳에 따라 소나기가 내리고 있다. 현재 울진과 영덕, 포항, 대구 군위 등 4곳에는 호우특보가 내려진 상태다.

제주 육상에도 곳에 따라 바람이 불며 약한 비가 내렸지만 폭염을 식히지는 못했다. 제주 대부분 지역에 내려진 폭염특보는 유지돼 낮 최고 체감기온은 35도까지 올랐다.

보건 당국은 온열질환이 자칫 사망으로 이어질 수 있는 만큼 모든 활동에 각별한 주의를 당부했다.

영문번역(English Translation)
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