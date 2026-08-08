미군, 이란전쟁 출구전략 검토…공습 한계에 탄약도 부족

미군 수뇌부가 이란 전쟁에서 공습 중심의 군사 옵션이 한계에 이르렀다고 보고 출구 전략을 모색하고 있다고 미국 CNN방송이 7일(현지시간) 보도했다.

CNN이 인용한 소식통들에 따르면 댄 케인 미 합참의장은 최근 도널드 트럼프 행정부 고위 참모들에게 이란 전쟁에서 출구 전략을 찾아야 한다는 뜻을 전달했다. 공습만으로는 트럼프 대통령이 공언한 목표를 달성하기 어렵고, 추가적인 군사적 긴장 고조가 오히려 역효과를 낼 수 있다는 판단에서다.

케인 의장은 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장과 마코 루비오 국무장관, JD 밴스 부통령 등과 접촉하며 이런 우려를 전달하고 향후 대응 방안을 논의해온 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령은 이란에 지상군을 투입하는 데에는 부정적인 입장을 보여왔다. 대신 공습을 통해 이란을 압박해 합의를 끌어낼 수 있다는 취지의 발언을 해왔다. 그러나 참모들은 이 같은 방식만으로 원하는 결과를 얻기는 어렵다고 보고, 트럼프 대통령이 제시한 틀 안에서 실행 가능한 다른 선택지를 검토해왔다고 CNN은 전했다.

탄약 재고 감소도 군사 옵션을 제약하는 요인으로 꼽혔다. 소식통들에 따르면 미군 수뇌부는 현재 탄약 재고가 “위험할 정도로 고갈됐다”고 평가하고 있으며, 케인 의장도 최근 트럼프 대통령과의 회의에서 재고 부족에 대한 우려를 전달했다.

중동 지역 당국자들 역시 최근 미국 측에 핵심 방공체계 부족이 이란의 공격을 막아내는 능력에 영향을 미칠 수 있다는 우려를 제기한 것으로 전해졌다.

한편, 미군의 요격미사일 부족이 심각하다는 언론 보도가 잇따르면서 트럼프 대통령도 탄약 비축량을 직접 점검하라고 지시한 것으로 알려졌다. 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 보고받은 탄약 비축량이 정확한지 확인하기 위한 새로운 조사를 지시했다고 보도했다.

트럼프 대통령은 공개적으로는 탄약 부족설을 “전혀 근거 없는 루머”라고 부인하며 미국이 막대한 규모의 탄약을 보유하고 있다고 주장해왔다. 그러나 내부적으로는 재고 상황을 재점검하고 보충을 서두르도록 요구하고 있는 것으로 전해졌다. 장기전으로 탄약과 방공무기 재고가 줄어들 경우 전쟁 수행 능력뿐 아니라 이란과의 협상력에도 부담이 될 수 있다는 우려가 반영된 것으로 보인다.