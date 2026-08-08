99%가 모르고 버린다…티백, 한 번 더 써도 되는 차는?

한 번 우린 티백을 다시 사용해도 될까. 결론부터 말하면 가능은 하지만 조건이 있다. 차의 종류에 따라 두 번째 우림에서도 맛과 향을 즐길 수 있는 경우가 있는 반면, 보관을 잘못하면 세균이 증식할 수 있기 때문이다.

재우림이 가능한 차는?

차를 두 번 우려도 되는 이유는 찻잎의 추출 특성 때문이다. 찻잎 속 카페인과 향기 성분, 폴리페놀은 뜨거운 물에 닿는 순간 모두 빠져나오는 것이 아니라 시간에 따라 차례대로 용출된다. 따라서 일부 차는 첫 번째 우림 이후에도 향과 맛을 어느 정도 유지한다.

대표적인 것이 녹차와 백차, 우롱차다. 잎이 비교적 덜 가공됐거나 통잎 형태를 유지하는 경우가 많아 두 번째 우림에서도 풍미가 남는다. 실제 중국과 대만의 다도 문화에서는 같은 찻잎을 여러 차례 우려 마시는 것이 일반적이다.

반면 홍차는 사정이 다르다. 완전 발효 과정을 거치면서 향과 맛 성분이 첫 번째 우림에서 대부분 추출되기 때문에 두 번째부터는 풍미가 크게 떨어진다. 허브차 역시 재우림은 가능하지만 향이 빠르게 약해져 만족도가 낮다.

다만 다시 내린 차는 첫 번째보다 카페인과 항산화 성분 함량이 적다. 차의 주요 항산화 성분인 카테킨과 플라보노이드는 첫 우림에서 상당량이 추출되기 때문이다. 전문가들은 두 번째 우림은 건강 효과보다 남아 있는 향을 즐기는 용도로 생각하는 것이 적절하다고 설명한다.

또한 한 번 사용한 티백은 수분을 머금은 상태여서 세균과 곰팡이가 번식하기 좋은 환경이 된다. 특히 실온에서는 미생물이 빠르게 증식할 수 있어 사용 후 장시간 방치한 티백을 다시 우려 마시는 것은 권장되지 않는다. 재사용할 계획이라면 밀폐 용기에 담아 냉장 보관한 뒤 24시간 안에 사용하는 것이 가장 안전한 방법이다.

사용을 마친 티백은 퇴비로 활용할 수도 있지만 모든 제품이 가능한 것은 아니다. 최근에는 종이나 식물성 섬유를 이용한 생분해성 티백이 늘고 있지만, 일부 제품은 나일론이나 폴리프로필렌(PP) 등 플라스틱 소재를 사용한다. 이런 티백은 자연에서 쉽게 분해되지 않아 퇴비화에 적합하지 않다.