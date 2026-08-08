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‘극한 폭염’에 어제 하루새 200명 넘게 응급실행…3명 사망

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본문 요약

연일 계속되는 폭염에 지난 7일 하루동안만 200명이 넘게 열탈진 등 온열질환으로 응급실을 찾았다.

지난 3일에는 208명, 4일에는 211명, 5일은 223명 등 사흘 연속 200명대 온열질환자가 발생했다.

지난 6일 들어 194명으로 온열질환자 수는 소폭 줄었지만 하루 만에 다시 증가했다.

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‘극한 폭염’에 어제 하루새 200명 넘게 응급실행…3명 사망

입력 2026.08.08 17:20

  • 김태욱 기자

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무더위와 폭염이 이어지고 있는 지난 3일 서울 영등포구 여의대로에서 시민들이 이동하고 있다. 한수빈 기자

무더위와 폭염이 이어지고 있는 지난 3일 서울 영등포구 여의대로에서 시민들이 이동하고 있다. 한수빈 기자

연일 계속되는 폭염에 지난 7일 하루동안만 200명이 넘게 열탈진 등 온열질환으로 응급실을 찾았다.

8일 질병관리청에 따르면 전날 전국 500여개 응급실을 찾은 온열질환 환자 수는 202명에 이르는 것으로 나타났다. 이중 3명은 온열질환으로 사망했다. 지난 5월15일부터 가동된 온열질환 감시체계를 통해 파악된 누적 환자 수는 3089명, 누적 사망자는 26명으로 집계됐다.

지난달 중순까지 하루 50명 이하에 그쳤던 온열질환자는 이달 들어 매일 세 자릿수를 기록하고 있다. 지난 3일에는 208명, 4일에는 211명, 5일은 223명 등 사흘 연속 200명대 온열질환자가 발생했다. 지난 6일 들어 194명으로 온열질환자 수는 소폭 줄었지만 하루 만에 다시 증가했다.

지역별 전날 온열질환자 수는 경기지역이 68명으로 가장 많았고, 서울이 35명으로 그다음이었다.

올여름 누적 온열질환자의 76.8%는 남성이다. 연령별로 보면 35.1%가 65세 이상 노인이었다. 질환별로는 열탈진이 61.4%로 절반을 넘겼고, 열사병이 18.0%, 열경련이 10.8% 순으로 나타났다. 발생 시간은 오전 6∼10시가 12.8%를 차지했다. 이어 오후 2∼3시에 발생한 환자가 전체의 9.9%, 오후 3∼4시 9.8%, 오후 4∼5시 9.2% 등 순이다.

온열질환자 발생 장소는 실외 작업장이 전체의 25.1%로 가장 많았고, 길가가 12.8%, 논밭 11.9% 등으로 대부분이 실외(74.9%)에 집중됐다. 다만 집 안에 머물다가 온열질환으로 신고된 질환자도 8.9%에 달했다.

질병관리청은 “고령자는 체온조절 능력이 떨어지고 온열질환 초기 증상을 스스로 알아차리기 어려워 증상이 빠르게 악화될 수 있다”며 “폭염특보 시 가장 무더운 시간대의 논밭·비닐하우스 작업과 장시간 외출을 피하고, 갈증을 느끼지 않더라도 물을 자주 마시며 집 안에서도 냉방기기를 사용해 시원한 환경을 유지해야 한다”고 당부했다. 또 “혼자 거주하거나 거동이 불편한 어르신은 가족과 이웃, 생활지원사 등이 건강 상태와 실내 온도, 냉방기기 작동 여부를 자주 확인해야 한다”고 덧붙였다.

영문번역(English Translation)
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