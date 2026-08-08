창간 80주년 경향신문

여수 오동도 해상서 모터보트 전복…1명 사망·1명 실종

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

전남광주 여수 해상에서 유람용 모터보트가 뒤집혀 1명이 숨지고 1명이 실종됐다.

여수시 등에 따르면 8일 오전 9시54분쯤 전남광주 여수시 오동도 인근 해상에서 모터보트가 뒤집히면서 탑승자 5명이 바다로 추락하는 사고가 났다.

추락한 보트 탐승자들은 전원 구명조끼를 착용한 상태였던 것으로 파악됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

여수 오동도 해상서 모터보트 전복…1명 사망·1명 실종

입력 2026.08.08 17:48

  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
119구급대. 경향신문 자료사진

119구급대. 경향신문 자료사진

전남광주 여수 해상에서 유람용 모터보트가 뒤집혀 1명이 숨지고 1명이 실종됐다.

여수시 등에 따르면 8일 오전 9시54분쯤 전남광주 여수시 오동도 인근 해상에서 모터보트가 뒤집히면서 탑승자 5명이 바다로 추락하는 사고가 났다. 추락한 보트 탐승자들은 전원 구명조끼를 착용한 상태였던 것으로 파악됐다.

여수해경은 경비함정과 구조대를 현장에 보내 4명을 구조했다. 구조된 탑승자 중 선장은 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐지만 숨졌다. 나머지 3명은 경상을 입었고 1명은 현재 실종 상태다.

해경과 소방, 경찰·지자체 등은 경비함정, 관공선 등을 동원해 사고 현장 해역을 중심으로 남은 1명에 대한 합동 수색 작업을 벌이고 있다.

여수시는 이날 오후 1시30분부터 오동도 관리사무소에서 부시장 주재로 관계 부서장 등이 참석한 가운데 상황판단회의를 열었다고 밝혔다. 시는 이날 오후 7시30분부터 2차 상황판단 회의를 추가로 열 예정이다.

여수시 관계자는 “가용한 인력과 자원을 최대한 활용해 실종자 수색에 최선을 다하는 한편, 탑승자 가족에게 필요한 지원이 차질 없이 이뤄지도록 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글