여수 오동도 해상서 모터보트 전복…1명 사망·1명 실종

전남광주 여수 해상에서 유람용 모터보트가 뒤집혀 1명이 숨지고 1명이 실종됐다.

여수시 등에 따르면 8일 오전 9시54분쯤 전남광주 여수시 오동도 인근 해상에서 모터보트가 뒤집히면서 탑승자 5명이 바다로 추락하는 사고가 났다. 추락한 보트 탐승자들은 전원 구명조끼를 착용한 상태였던 것으로 파악됐다.

여수해경은 경비함정과 구조대를 현장에 보내 4명을 구조했다. 구조된 탑승자 중 선장은 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐지만 숨졌다. 나머지 3명은 경상을 입었고 1명은 현재 실종 상태다.

해경과 소방, 경찰·지자체 등은 경비함정, 관공선 등을 동원해 사고 현장 해역을 중심으로 남은 1명에 대한 합동 수색 작업을 벌이고 있다.

여수시는 이날 오후 1시30분부터 오동도 관리사무소에서 부시장 주재로 관계 부서장 등이 참석한 가운데 상황판단회의를 열었다고 밝혔다. 시는 이날 오후 7시30분부터 2차 상황판단 회의를 추가로 열 예정이다.

여수시 관계자는 “가용한 인력과 자원을 최대한 활용해 실종자 수색에 최선을 다하는 한편, 탑승자 가족에게 필요한 지원이 차질 없이 이뤄지도록 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.