민주당 전당대회 제주·인천 경선서 김민석 47.75% 1위…정청래 42.08% 송영길 10.17%

더불어민주당 8·17 전당대회 제주·인천 순회경선에서 김민석 후보가 8일 47.75%를 득표해 1위를 차지했다.

소병훈 중앙당 선거관리위원장은 이날 인천 남동구 남동체육관에서 열린 순회경선 개표 결과 김 후보가 제주·인천 합산 득표 결과 2만2537표(47.75%)를 득표해 1위를 기록했다고 밝혔다. 정청래 후보는 1만9862표(42.08%), 송영길 후보는 4799표(10.17%)를 득표했다. 제주·인천 지역 합산 선거인단수는 10만1137명으로, 투표율은 46.67%(4만7198명)를 기록했다.

김 후보는 제주와 인천 모두에서 두 후보를 앞섰다. 제주 지역에서 김 후보 득표율은 52.64%(8746표), 정 후보는 39.89%(6625표), 송 후보는 7.47%(1240표) 였다. 제주 지역 선거인단 수는 4만4195명으로 투표율은 37.58%를 기록했다.

인천에서는 김 후보 45.09%(1만3795표), 정 후보 43.27%(1만3237표), 송 후보 11.63%(3559표)를 기록했다. 인천 지역 선거인단 수는 5만6942명으로, 투표율은 53.72%를 기록했다.

최고위원은 두 지역을 합산해 박선원 후보가 가장 많은 1만6819표를 받았다. 최민희 후보는 1만6060표, 서미화 후보 1만4289표, 한민수 후보 1만3610표, 김용 후보 1만2493표, 이성윤 후보 1만1896표, 임미애 후보 6265표, 김영호 후보 2964표를 받았다.

다음 순회경선은 9일 강원과 대구·경북 지역에서 열린다.