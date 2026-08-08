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일요일도 ‘낮 최고 34도’ 폭염 계속···동해안은 이틀째 비소식, 곳곳에 소나기

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본문 요약

일요일인 9일에는 전국 대부분 지역의 낮 최고기온이 32~34도 수준을 보이는 등 폭염이 계속되겠다.

강원 동해안·산지, 경북 동해안·북동산지와 부산·울산·경남 내륙, 제주도에도 일부 지역에는 강우가 예보됐다.

이외에도 경기 남부와 강원 남부, 충청 내륙 등 중부지방에도 오후부터 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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일요일도 ‘낮 최고 34도’ 폭염 계속···동해안은 이틀째 비소식, 곳곳에 소나기

입력 2026.08.08 20:20

수정 2026.08.08 20:27

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  • 김태욱 기자

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절기상 입추를 하루 앞두고 폭염이 이어지고 있는 지난 6일 서울 영등포구 여의도한강공원수영장 유아풀이 한산한 모습을 보이고 있다. 한수빈 기자

절기상 입추를 하루 앞두고 폭염이 이어지고 있는 지난 6일 서울 영등포구 여의도한강공원수영장 유아풀이 한산한 모습을 보이고 있다. 한수빈 기자

일요일인 9일에는 전국 대부분 지역의 낮 최고기온이 32~34도 수준을 보이는 등 폭염이 계속되겠다. 한낮 기온이 40도에 육박하던 폭염 기세는 다소 누그러질 것으로 보이지만 여전히 30도를 웃돌며 더위가 지속되겠다.

오는 9일 전국 아침 최저기온은 22~26도로 예보됐다. 전국 대부분 지역에서는 이날까지 열대야 현상도 이어질 것으로 예보돼 건강 관리에 유의해야겠다.

동해안에서는 전날에 이어 이날까지 비가 내리겠다. 강원 동해안·산지, 경북 동해안·북동산지와 부산·울산·경남 내륙, 제주도에도 일부 지역에는 강우가 예보됐다. 이외에도 경기 남부와 강원 남부, 충청 내륙 등 중부지방에도 오후부터 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 강원 중·남부 동해안·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 강원 북부 동해안·산지 20~60㎜, 경북 동해안·북동산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상)이다. 부산·울산 20~60㎜, 경남 중·동부 내륙 5~40㎜, 제주도 산지·중산간 20~70㎜, 제주도 해안은 5~30㎜ 수준 강우가 예상된다.

중부지방에 예보된 소나기의 경우, 경기 남부 내륙·강원 남부 내륙 등 5~40㎜, 충북·대구·경북 내륙 5~60㎜, 충남 내륙 5~40㎜이다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 1.0∼5.0m, 남해 1.5∼4.5m로 예상된다.

영문번역(English Translation)
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