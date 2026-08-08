폭염 속 대전 400세대 아파트 4시간 정전…당진서도 전선 끊겨 정전

대전과 충남 당진에서 정전 사고가 잇따르면서 주민들이 폭염 속에서 큰 불편을 겪었다.

연합뉴스에 따르면 8일 오후 3시15분쯤 대전시 서구의 400여세대 규모의 아파트단지에 전기 공급이 끊겼다. 한전 측은 아파트단지 자체 소유 설비인 인입 케이블 고장으로 인한 정전이라고 밝혔다.

정전이 된 아파트단지 관리사무소가 전기업체를 동원해 복구작업을 벌인 끝에 약 4시간여만인 오후 7시40분쯤 전기 공급은 재개됐다. 그 사이 아파트 주민들은 냉방기기를 가동하지 못하고 승강기를 사용하지 못하는 등 불편을 겪었다.

폭염경보가 발효 중인 대전은 이날 최고 체감온도가 35도를 웃돌았다. 정전으로 냉방기 가동이 불가능해지자 아파트단지 측은 ‘노약자들은 시원한 곳으로 피신하라’고 안내하기도 했다.

이날 오후 4시38분께부터는 충남 당진시 읍내동 일원 800여세대에도 전기 공급이 중단됐다. 당진시는 정전 사실을 알리며 안전사고에 유의해 달라고 당부하는 재난안전문자를 발송했다.

한전은 긴급 복구팀을 투입해 오후 7시20분쯤 전기 공급을 모두 재개했다. 정전은 돌풍에 날아온 물건이 전선을 끊으면서 발생한 것으로 파악됐다.

이외에도 이날 충남 당진시 합덕·송악읍, 면천·우강면 등에서도 변압기 설비가 고장 나 일부 주민이 불편을 겪었다.