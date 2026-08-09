‘여수섬박람회’ 개막 D-28···허허벌판이 880개 LED 패널 두른 ‘거대한 섬’으로, 변수는 ‘폭염’

지난 6일 오후 전남 여수 돌산읍 진모지구. 입구에 들어서자 1600㎡ 규모의 거대한 삼각형 구조물이 보였다. ‘2026 여수세계섬박람회‘ 상징물인 주제섬이다. 피라미드를 닮은 외벽에는 880여개 메시(Mesh) 발광다이오드(LED) 패널이 설치돼 있었고, 그 위로 미디어아트 영상이 펼쳐졌다. 18만㎡ 규모의 행사장에는 주제섬을 중심으로 해양생태섬, 미래섬, 문화섬, 보물섬, 국제교류섬 등 8개 전시관이 자리잡고 있었다.

역대급 폭염이 이어지고 있지만, 개막을 한달 앞둔 여수세계박람회 주행사장은 막바지 준비에 한창이었다.

불과 4개월 전만 해도 이곳은 허허벌판이었다. 드넓은 흙바닥 위로 공사 자재와 중장비만 듬성듬성 놓여 있었다. 당시 현장을 찾은 유튜버 김선태씨는 영상에서 “공사장인데 여기를 왜 데려오신 걸까요?”라고 말했을 정도였다. 이 영상 공개 이후 폭염 속 준비 부실과 운영 미숙으로 논란이 됐던 2023년 새만금 세계스카우트잼버리가 재현되는 것 아니냐는 우려마저 나왔다.

논란이 확산하자 이재명 대통령은 정부 차원의 점검과 지원을 주문했다. 여수세계섬박람회 조직위원회에 따르면, 이후 공사가 속도를 내면서 주요 기반시설과 조형물의 공정률은 현재 대부분 95%를 넘었다. 남은 것은 내부 전시 연출과 전기·영상설비 설치 등 막바지 작업가량이다.

남은 최대 변수는 폭염이다. 여수지역은 지난달 초부터 열대야가 이어지고 있다. 올해 열대야 일수는 22일로 현재 전남광주에서 가장 많다. 지난 1일에는 낮 최고기온이 37.2도까지 올라 관측 이래 최고기온을 기록했다.

공사 일정에도 폭염이 영향을 주고 있다. 조직위는 지난달 말까지 시설 공사를 마치고 이달부터 시범운영에 들어갈 계획이었지만, 기온이 치솟으면서 야외 작업이 더뎌지고 있다고 밝혔다. 새로 심은 잔디에서도 시듦과 잎마름 현상이 나타났다. 급수차와 산불진화차까지 투입해 물을 공급했지만, 생육이 여의치 않은 일부 구간은 결국 인조잔디로 대체했다.

현장을 찾은 이날도 여수 낮 최고기온은 35도를 기록했다. 외부 작업은 대부분 멈춰 있었고 전시관 안에서만 일부 작업이 이어지고 있었다. 조직위 관계자는 “오는 10월까지 더위가 이어질 수 있다는 전망이 나오면서 애초 30여대로 계획했던 냉방기를 90여대로 늘리고, 행사장 곳곳에 그늘막과 파라솔도 추가하고 있다”고 말했다.

행사 이후 주행사장을 어떻게 활용할지도 과제다. 박람회가 끝나면 특수강화 텐트로 제작된 전시관 8개 동은 모두 철거되고 주제섬과 열린무대, 섬테마존 등 일부 시설만 남는다. 조직위는 현재 사후 활용 용역을 진행하며 주제섬 미디어아트를 활용해 주행사장을 야간 관광공간으로 재편하는 방안을 검토하고 있다.

여수세계섬박람회는 전남광주 통합 이후 처음 열리는 국제행사다. 총사업비 703억원을 들여 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 9월5일부터 11월4일까지 두 달간 열린다. 주행사장은 진모지구에 마련됐으며, 개도와 금오도 등에도 부행사장이 운영된다. 조직위는 31개국 지방정부와 3개 국제기구가 참여하고 국내외 관람객 300만명이 찾을 것으로 예상하고 있다.

성공적인 개최를 위한 사전 분위기 조성도 본격화하고 있다. 박람회장 일원에서는 지난 6일 개막한 ‘제7회 섬의 날’ 행사가 9일까지 이어진다. 29일부터는 여수 등 8개 시·군 16개 섬에서 관광비의 절반을 최대 10만원까지 돌려주는 ‘섬 반값여행’도 진행된다.