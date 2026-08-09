밤새 틀고 잤더니 더 피곤?…여름철 반려가전 선풍기 제대로 사용하는 법

선풍기는 ‘사람’이 아니라 ‘공기’를 향해야 강풍보다 약풍이 숙면에 유리

요즘 같은 혹서기에 24시간 가동하는 선풍기는 현대인의 ‘반려가전’이다. 에어컨보다 전기요금 부담이 적어 잠잘 때도 선풍기를 밤새 사용하는 경우가 흔하다. 하지만 아침에 일어났을 때 입이 바짝 마르거나 몸이 찌뿌둥하고 피곤하다면, 선풍기 사용법을 한 번 점검해볼 필요가 있다.

전문가들은 여름철 아침 피로의 원인 중 하나로 밤새 몸에 직접 바람을 쐬는 습관을 꼽는다. 선풍기를 사용하는 방법을 조금만 바꿔도 수면의 질을 높일 수 있다.

밤새 선풍기를 켰는데 더 피곤한 이유

선풍기는 실내 온도를 낮추는 것이 아니라 공기를 순환시켜 체감온도를 낮추는 역할을 한다. 문제는 강한 바람이 밤새 몸에 직접 닿으면 피부와 입, 코 점막의 수분이 빠르게 증발할 수 있다는 점이다. 이 때문에 아침에 입이 마르거나 목이 칼칼해지고 눈이 뻑뻑하거나 피부 건조를 느끼기도 한다. 특히 평소 알레르기 비염이나 안구건조증이 있는 사람은 이런 불편을 더 크게 느낄 수 있다.

가장 중요한 원칙은 선풍기 바람을 몸에 계속 직접 맞지 않는 것이다. 선풍기는 침대나 소파에 있는 사람을 향하기보다 벽이나 천장을 향하게 두면 공기가 순환하면서 실내 전체가 보다 쾌적해진다. 직접 바람을 맞는 것보다 몸의 수분 손실도 줄일 수 있다.

또한 선풍기를 고정한 채 한 방향으로 오래 틀기보다 좌우 회전 기능을 사용하는 것이 좋다. 바람이 한 부위에만 계속 닿는 것을 줄일 수 있고, 실내 공기도 보다 고르게 순환한다.

잠들 때는 시원한 느낌 때문에 강풍을 선택하기 쉽다. 하지만 잠이 든 뒤에도 강한 바람이 계속 몸을 향하면 체온이 지나치게 떨어져 숙면을 방해할 수 있다. 취침 시에는 약풍이나 자연풍 모드를 사용하는 것이 부담이 적다. 밤새 꼭 선풍기를 켜둘 필요는 없다. 잠드는 데 도움이 될 정도로 1~3시간 타이머를 설정하거나, 실내 온도에 따라 풍량이 조절되는 기능이 있다면 활용하는 것이 좋다.

에어컨을 함께 사용한다면 잠들기 전 실내를 충분히 식힌 뒤 에어컨은 취침 모드로 전환하고, 선풍기는 약풍으로 공기만 순환시키는 방식도 효율적이다.

선풍기도 청소하지 않으면 먼지를 뿜는다

여름철 하루 종일 사용하는 만큼 청소도 중요하다. 선풍기 날개와 안전망에는 먼지와 꽃가루, 반려동물 털 등이 쉽게 쌓인다. 청소하지 않은 상태에서 사용하면 바람과 함께 미세먼지가 실내로 퍼질 수 있다.

선풍기를 청소할 때는 반드시 전원을 뽑은 뒤 안전망을 분리한다. 날개는 중성세제를 푼 미지근한 물로 닦은 뒤 마른 천으로 물기를 제거하고 완전히 건조시킨다. 모터 부분에 물이 들어가지 않도록 주의한다. 사용량이 많은 여름에는 2~4주에 한 번 정도 선풍기를 청소하면 쾌적하게 사용할 수 있다.

흔히 ‘선풍기를 밤새 켜면 위험하다’는 속설이 있지만, 건강한 성인에게 선풍기 자체가 특별한 위험을 일으킨다는 근거는 부족하다. 다만 바람을 장시간 몸에 직접 쐬는 습관은 입과 코, 피부의 건조감을 높이고 숙면을 방해할 수 있으므로, 바람의 방향과 세기, 청결 상태를 함께 관리하는 것이 여름철 선풍기를 쾌적하게 사용하는 핵심이다.