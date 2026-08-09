갑자기 벌떼가 덮쳤다···보령 계곡서 일가족 등 7명 벌 쏘여 병원 이송

충남 보령의 한 계곡에서 일가족 등 7명이 벌에 쏘이는 사고가 발생했다.

9일 보령소방서 등에 따르면 전날 오후 4시43분쯤 보령시 성주면의 한 계곡에서 “가족들이 단체로 벌에 쏘였다”는 내용의 119 신고가 접수됐다.

신고를 받고 출동한 소방당국은 벌에 쏘인 A씨(39) 등 일가족을 포함한 7명에게 응급처치를 한 뒤 인근 병원으로 이송했다.

7명 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.