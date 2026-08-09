‘언젠가 먹겠지’ 냉동실서 발굴한 바나나…초보도 실패 없는 ‘냉털’ 바나나빵 만들기

바나나는 가장 흔히 냉동실로 향하는 과일이다. 처음에는 ‘스무디 만들어 먹어야지’하고 얼려두지만, 몇 달이 지나도 그대로 남아 있는 경우가 적지 않다. 껍질이 검게 변해 생으로 먹기에는 망설여지는 바나나라면 오히려 지금이 가장 맛있는 활용법이 있다. 바로 바나나빵이다.

노란 바나나보다 갈색 반점이 많거나 껍질이 거의 검게 변한 바나나가 바나나빵에는 더 잘 어울린다. 익을수록 바나나 속 전분이 당으로 바뀌면서 단맛과 향이 진해지기 때문이다. 단, 속까지 검게 변했거나 곰팡이가 피었거나 술처럼 발효된 냄새가 난다면 먹지 않는 것이 좋다.

냉동실에서 발굴한 ‘냉동 바나나’도 사용할 수 있다. 냉동한 바나나는 실온에서 20~30분 정도 해동한 뒤 껍질을 벗겨 사용하면 된다. 해동하면서 생기는 물도 바나나의 수분과 당분이 녹아 나온 것이므로 함께 반죽에 넣으면 된다. 바나나빵은 거창한 베이킹 기술이 필요 없다.

재료 = 잘 익은 바나나 3개, 달걀 2개, 녹인 버터 60g, 설탕 100~120g, 박력분 또는 중력분 200g, 베이킹소다 1작은술, 소금 약간, 바닐라 추출물 약간(생략 가능)

① 오븐을 175도로 예열한다.

② 바나나를 포크로 으깨 퓌레처럼 만든다.

③ 달걀, 녹인 버터, 설탕을 넣고 잘 섞는다.

④ 밀가루와 베이킹소다, 소금을 넣고 가루가 보이지 않을 정도까지만 가볍게 섞는다.

⑤ 취향에 따라 바닐라 추출물 혹은 견과류, 초콜릿칩 등을 넣는다.

⑥ 유산지를 깐 틀에 붓고 50~60분 정도 굽는다.

⑦ 꼬치나 이쑤시개를 꽂았을 때 묻어나는 반죽이 없으면 완성이다.

다 구운 빵은 완전히 식힌 뒤 밀폐용기에 넣으면 실온에서 2~3일 정도 맛있게 먹을 수 있다. 더 오래 두려면 냉동 보관하면 된다. 먹기 전에 자연 해동하거나 전자레인지에 20~30초 정도 데우면 갓 구운 것처럼 촉촉한 식감을 즐길 수 있다.