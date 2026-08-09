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본문 요약

전남광주 여수시 오동도 해상에서 관광용 모터보트가 뒤집혀 선장과 관광객 등 2명이 숨졌다.

9일 여수해양경찰서에 따르면 지난 8일 오전 9시55분쯤 여수시 오동도 인근 해상에서 1t급 모터보트가 뒤집혔다.

오동도 일대를 둘러보는 모터보트에는 선장과 가족 관광객 4명 등 모두 5명이 구명조끼를 착용하고 타고 있었다.

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여수 오동도 앞바다 일가족 태운 모터보트 전복···20대 여성·선장 사망

입력 2026.08.09 08:33

수정 2026.08.09 08:43

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  • 강현석 기자

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사고 당시 기상특보 등 발효 안 돼

지난 8일 전남광주 여수시 오동도 해상에서 관광객이 탄 모토보트가 전복돼 해경이 구조작업을 진행하고 있다. 이 사고로 선장과 20대 여성 관광객이 사망했다. 여수해경 제공.

지난 8일 전남광주 여수시 오동도 해상에서 관광객이 탄 모토보트가 전복돼 해경이 구조작업을 진행하고 있다. 이 사고로 선장과 20대 여성 관광객이 사망했다. 여수해경 제공.

전남광주 여수시 오동도 해상에서 관광용 모터보트가 뒤집혀 선장과 관광객 등 2명이 숨졌다.

9일 여수해양경찰서에 따르면 지난 8일 오전 9시55분쯤 여수시 오동도 인근 해상에서 1t급 모터보트가 뒤집혔다.

오동도 일대를 둘러보는 모터보트에는 선장과 가족 관광객 4명 등 모두 5명이 구명조끼를 착용하고 타고 있었다.

여수해경은 경비함정과 구조대를 현장에 급파했으나 60대 선장은 심정지 상태로 병원으로 이송돼 숨졌다.

사고 직후 실종된 20대 여성 관광객 1명은 이날 오후 5시32분쯤 사고 지점 인근 해상에서 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 사망 판정을 받았다. 다른 관광객 3명은 경상을 입은 것으로 알려졌다.

여수해경 구조대원 2명도 해상 수색 과정에서 다쳐 병원에서 치료받고 있다.

해경은 “사고가 난 모터보트는 오동도에서 관광객들을 상대로 오랫동안 운항해 왔다”고 설명했다. 사고 당시 인근 해상에는 기상특보 등도 발효되지 않아 출항이 금지된 상황도 아니었다.

여수해경은 “기상특보가 발효되지는 않았지만 너울성 파도 등이 일었을 가능성도 있다. 자세한 사고 경위를 조사하고 있다”고 밝혔다.

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