문경 계곡서 20대 남성 익수 사고···심정지 상태 이송

8일 오후 7시12분쯤 경북 문경시 농암면 내서리 한 계곡에서 A씨(20대 추정)가 물에 빠졌다.
A씨는 신고를 받고 출동한 소방당국에 의해 심정지 상태로 구조돼 인근 병원으로 옮겨졌다.
경찰은 A씨가 일행과 함께 물놀이를 하던 중 사고를 당한 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.
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입력 2026.08.09 09:16
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8일 오후 7시12분쯤 경북 문경시 농암면 내서리 한 계곡에서 A씨(20대 추정)가 물에 빠졌다.
A씨는 신고를 받고 출동한 소방당국에 의해 심정지 상태로 구조돼 인근 병원으로 옮겨졌다.
경찰은 A씨가 일행과 함께 물놀이를 하던 중 사고를 당한 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.
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